Реконструированы генеалогические древа старинных Дюпсюнских родов

На днях вышла монография историка Анны Альбертовны МОЯКУНОВОЙ «Дюпсинский род Афанасьевых в истории Якутии». Автор на основе архивных документов сделала попытку реконструкции генеалогических древ старинных родов Усть-Алданского улуса АФАНАСЬЕВЫХ, НЕУСТРОЕВЫХ и БЕЛОЛЮБСКИХ, а также частично восстановила биографии многих представителей этих семей. Книга рассчитана на специалистов-исследователей, а также на широкий круг читателей.

Ниже приведем отзыв на рукопись монографии доктора исторических наук, заведующей отделом истории и арктических исследований Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, заслуженного деятеля науки РС (Я) БОЯКОВОЙ Сарданы Ильиничны.

«Одним из показателей возрастания общественного интереса к событиям прошлого, осознания важности осмысления уроков пройденного нашей страной пути, своеобразным символом антропологического «поворота» в истории стало расширение генеалогических исследований, в которых не только систематизируются сведения о происхождении, преемственности и родстве семей, отслеживаются родословные и семейные связи, но и в более широком смысле создается история семей, родов и династий. Особенно актуальны и важны подобные исследования в Якутии. Для народа саха принадлежность к определенному роду традиционно являлась не только показателем административного или фискального статуса, но и особых «кровных» и ментальных связей. Тяжелейшими последствиями гражданского раскола начала ХХ века, втянувшего в водоворот идеологического противостояния нередко членов одной семьи и повлекшего за собой физическое уничтожение целых фамилий и родов, стали разрыв семейно-родственных коммуникаций, нарушение преемственности и утрата духовных ценностей, передававшихся из поколения в поколение. В этой связи продолжающаяся на протяжении многих лет подвижническая деятельность Анны Альбертовны Моякуновой, взявшей на себя благородную миссию восстановления имен и судеб представителей первого поколения якутской интеллигенции, несет в себе огромный нравственный потенциал, являясь важным шагом в восстановлении исторической справедливости, возвращении Памяти народа.

Уже в своей первой книге, посвященной известному сунтарскому купцу, меценату и общественному деятелю Т.В. ПАВЛОВУ и его семье, А.А. Моякунова обозначила целью своей работы пробуждение самосознания молодежи, укрепление ее духа и сплоченности, с тем, чтобы они «окрылённые примером знаменитых предков», совершали «много хороших дел во благо своего родного края». Новая книга исследовательницы, раскрывающая историю рода Афанасьевых из Дюпсинского улуса (ныне Усть-Алданский улус) также, несомненно, наполнена очень сильным патриотическим содержанием, поскольку, именно служение своему народу и труд на благо родного края всегда являлись основополагающими для каждого представителя этой семьи.

Автором проведена скрупулезная работа по мобилизации всего корпуса архивных источников по истории знаменитого дюпсинского рода. Глубокое генеалогическое исследование базируется не только на документах Национального архива РС (Я), но и материалах, обнаруженных в федеральных и российских архивохранилищах. Привлечены также семейные архивы, воспоминания потомков Афанасьевых. Тщательно изучена мемуарная литература, сибирская и якутская периодика конца XIX – начала XX вв. Можно только восхищаться трудолюбием и упорством автора, кропотливо изучившей и воссоздавшей по ревизским сказкам, материалам переписей и церковным метрическим книгам (историки знают, насколько тяжело работать с данными видами рукописных источников, многие из которых имеют угасающие тексты) генеалогию рода Афанасьевых. Отметим также и то, что поисковой работой Анна Альбертовна занималась в свободное от основной работы время.

Однако А.А. Моякунова не ограничилась только составлением генеалогических схем и таблиц, а поставила своей целью воссоздать по возможности полную историю семьи Афанасьевых. Впервые, на основании архивных материалов, восстановлены основные вехи жизни и деятельности А.П. Афанасьева, его сыновей П.А. и М.А. Афанасьевых, рассказано о судьбах их потомков. Через призму казалось бы семейной хроники автор выходит на изложение важнейших событий политической истории Якутии конца XIX – начала ХХ столетия, связанных с формированием национальной интеллигенции и национально-демократического движения, в которых Афанасьевы и их родственники В.В. НИКИФОРОВ, П.В. СЛЕПЦОВ, И.С. ГОВОРОВ и др. играли ведущую роль. Персональная история в книге тесно переплетена с историей системы образования в Якутской области, земельными проблемами и реформами землепользования, созданием «Союза якутов», становлением демократической печати, переселенческим вопросом в ходе реформы П.А. СТОЛЫПИНА и другими важнейшими событиями начала ХХ века. В то же время Афанасьевы никогда не забывали о своей малой родине: открывали школы, строили плотины, выплачивали недоимки за своих бедных сородичей.

Особое внимание А.А. Моякунова уделила взаимоотношению власти и национальной интеллигенции, как во времена царской России, так и в советский период. Семья Афанасьевых после революции разделила судьбу многих российских интеллигентов, подвергшихся дискриминации и гонениям. Однако благодаря главным семейным ценностям – огромной тяге к знаниям и образованию, трудолюбию, стремлению к новому и неизведанному – род Афанасьевых не затерялся и не оказался развеян, подобно многим древним родам. Потомки достойно продолжают добрые дела своих предков и в настоящее время.

Книга, безусловно, вызовет большой интерес широкой читательской аудитории и самое главное, надеюсь, положит начало глубокому научному изучению как всего рода Афанасьевых, так и жизни, и деятельности каждого члена этой выдающейся династии».

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