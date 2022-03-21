Реконструирован разъезд Рихард Зорге на перегоне Могот — Якутский

«Бамстроймеханизация» (входит в Группу компаний 1520) ввела во временную эксплуатацию разъезд Рихард Зорге на Малом БАМе.

Реконструкция объекта, включая строительство двух дополнительных приемотправочных путей общей протяженностью около 3 км, расширила пропускные возможности линии Тында – Нерюнгри. Работы – часть программы развития Восточного полигона железных дорог.

Разъезд Рихард Зорге расположен на 270 км перегона Могот – Якутский. Специалисты «Бамстроймеханизации» удлинили действующие пути на 1700 метров, и сейчас разделительный пункт может принимать длинносоставные поезда. Также на объекте реконструировали 4 водопропускные трубы. Работы шли в экстремальных климатических условиях при интенсивном движении поездов.

Ранее специалисты Дивизиона ЖАТ ГК 1520 подключили разъезд к системе микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ, которая позволяет управлять стрелками и светофорами, автоматически строить маршруты поездов по установленным параметрам. Система МПЦ-ЭЛ отечественной разработки и производства увеличивает пропускную способность линий, снижает эксплуатационные расходы, сокращает интервалы и повышает безопасность движения, предотвращает информационные атаки из внешних сетей.

Соседние перегоны Рихард Зорге – Якутский, Рихард Зорге – Могот оборудованы системой микропроцессорной автоматической блокировки. На объекте смонтированы 7 модулей под оборудование СЦБ и связи, уложены 8 стрелочных переводов с пневмообдувом, построен пункт обогрева для монтеров пути.

Малый БАМ связывает Амурскую область и республику Саха (Якутия). Линия проложена в 70-х годах прошлого века, и не могла обеспечить ежегодный рост объемов перевозок с месторождений Южно-Якутского угольного бассейна. Модернизация инфраструктуры позволила увеличить пропускную способность линии. Так, ранее «Бамстроймеханизация» выполнила устройство автоматической автоблокировки на участке Тында – Нерюнгри и построила разъезд Холодникан, что расширило возможности магистрали для пропуска возрастающего потока грузов из Якутии.