Рекомендации спасателей охотникам в осенне-зимний период

В осенне-зимний период значительно сокращается день, преобладают минусовые температуры воздуха. Отправляясь на охоту, рыбалку позаботьтесь о техническом состоянии автомашины, заблаговременной смене летних шин на зимние, утеплении автомобиля.

Собираясь в поездку, ознакомьтесь с прогнозом погоды. Следует заранее запастись теплыми вещами, спальным мешком, палаткой, запасными аккумуляторами к мобильному телефону, медикаментами и продуктами, ремкомплектом, проверьте наличие запасного колеса. Возьмите запасную обувь и рукавицы для смены в случае намокания. Сообщите членам семьи, соседям, друзьям уточненный маршрут следования и ориентировочное время возвращения. заранее установите на мобильный телефон приложение с картами местности, важно, чтобы оно работало в офлайн-режиме, то есть без интернета. Дома закачайте карту вашего маршрута, изучите ее, научитесь пользоваться этим приложением. Перед тем, как зайти в лес, не забудьте отметить точку, с которой начался ваш маршрут, чтобы по треку вы смогли вернуться обратно.

Не всегда рядом бывает стационарное место ночлега – база или зимовье. Планируя ночёвку в лесу или на берегу, не забудьте топор и пилу. Также не помешает моток веревки, полиэтиленовая пленка, налобный фонарь на светодиодах.

Начинать заниматься обустройством ночлега, по возможности, конечно, нужно засветло, с тем, чтобы не искать в заснеженном лесу дрова и материалы для вашего временного пристанища. И начать нужно, конечно, с выбора места.

Лучшим местом для ночёвки зимой, является сосновый бор – там всегда есть сухостойные деревья, валежник, молодые деревья, из которых легко сделать укрытие, в случае необходимости, они пригодятся при разжигании костра.

Тип костра, который наилучшим образом подходит для обогрева спящего около него человека: он представляет собой положенные друг на друга брёвна, горящие по всей длине. Иногда брёвен – два, они удерживаются друг на друге четырьмя колышками, вбитыми по краям с обеих сторон. Чаще – три.

Так называемый тип костра – обычный «шалашик» или «колодец» подходит для приготовления пищи и дает больше количество углей для розжига костра, подходящего для ночевки. Необходимо запасти достаточно дров, чтобы их хватило на всю долгую ночь.

Укрыться, в случае необходимости, можно под навесом, выполненном под наклоном. Костер должен располагаться параллельно этой стенке на расстоянии примерно 1,5 метра. Упавшее дерево, ствол которого находится на некотором расстоянии от земли, может стать основой навеса, на него укладываются прямые нетолстые жерди так, чтобы образовался навес, обращённый в сторону костра. Под навесом разгребается снег, желательно – до земли. Делается подобие лежанки, для чего на две – три поперечины из жердей укладываются более тонкие жерди, чтобы получилась лежанка. Концы тонких жердей нужно врубить в поперечины, чтобы они не разъезжались. Лежанку укрыть лапником. Если лапника хватает, то укрываем им навес снаружи, если нет, используем полиэтиленовую плёнку, надёжно привязав её к жердям навеса и придавив сверху. Закидать навес снегом. Или сделайте две треноги из не очень толстых жердей, связав их между собой веревкой. Нижние концы развести. Тренога готова. На них укладываем горизонтальные жерди, навес.

Разжигать костер лучше не сразу, примерно за час до того времени, когда вы будете собираться спать, иначе тепла от него не хватит до утра.

Помните, что легкомыслие в осенне-зимний период может привести к печальным последствиям в виде обморожений и гибели людей, особенно в состоянии алкогольного опьянения. Берегите себя и своих близких!

Единый телефон вызова экстренных служб «112», телефон оперативного дежурного Службы спасения РС(Я): (4112) 45-90-19.