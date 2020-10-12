Реки Якутии покрываются льдом

Лед устанавливается на реках Вилюй, Амга, Яна и Индигирка, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на Якутское УГМС.

«На притоках реки Вилюй появились плавучие формы льда. На четыре дня позже нормы на участке реки Амга наблюдаются забереги», — говорится в сообщении.

На реке Яна отмечается шугоход различной интенсивности, а на Индигирке у поселка Белая Гора плавучие формы льда появились на неделю позже по сравнению с предыдущими годами.

По информации ЯУГМС, уровни воды на основных реках республики понижаются от 1 до 15 см за сутки.