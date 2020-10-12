12.10.2020
15:45
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Экология

Реки Якутии покрываются льдом

Лед устанавливается на реках Вилюй, Амга, Яна и Индигирка, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на Якутское УГМС.

«На притоках реки Вилюй появились плавучие формы льда. На четыре дня позже нормы на участке реки Амга наблюдаются забереги», — говорится в сообщении.

На реке Яна отмечается шугоход различной интенсивности, а на Индигирке у поселка Белая Гора плавучие формы льда появились на неделю позже по сравнению с предыдущими годами.

По информации ЯУГМС, уровни воды на основных реках республики понижаются от 1 до 15 см за сутки.

«Уровни воды наблюдаются ниже проектных отметок на реке Лена у поселка Жиганск, на участке реки Алдан Томмот – Угино, на реке Яна у гидропостов Батагай, Юбилейная и Нижнеянск, а также на участке реки Индигирка Белая Гора – Чокурдах и на реке Колыма у Среднеколымска», — сообщили синоптики.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: https://yk24.ru/index/priroda/led-obrazovyivaetsya-na-rekax-yakutii
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