Реки Якутии покрываются льдом
Лед устанавливается на реках Вилюй, Амга, Яна и Индигирка, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на Якутское УГМС.
«На притоках реки Вилюй появились плавучие формы льда. На четыре дня позже нормы на участке реки Амга наблюдаются забереги», — говорится в сообщении.
На реке Яна отмечается шугоход различной интенсивности, а на Индигирке у поселка Белая Гора плавучие формы льда появились на неделю позже по сравнению с предыдущими годами.
По информации ЯУГМС, уровни воды на основных реках республики понижаются от 1 до 15 см за сутки.
«Уровни воды наблюдаются ниже проектных отметок на реке Лена у поселка Жиганск, на участке реки Алдан Томмот – Угино, на реке Яна у гидропостов Батагай, Юбилейная и Нижнеянск, а также на участке реки Индигирка Белая Гора – Чокурдах и на реке Колыма у Среднеколымска», — сообщили синоптики.
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