Река Оленек вскрылась на две недели раньше

Активная фаза ледохода на р. Лена проходит двумя участками на территории Ленского и Олекминского районов. Нижняя кромка основного ледохода наблюдается в 20 км выше н.п. Хамра, уровень воды ниже рейки, а верхняя кромка в 10 км ниже н.п. Витим, уровень воды 322 см, при критическом уровне 950 см. У г. Ленск уровень воды составляет 395 см при критическом уровне 1760 см (с учетом дамбы). Протяженность ледохода составляет 108 км. За сутки ледоход продвинулся на 94 км.

Нижняя кромка второго участка ледохода на реке Лена наблюдается в 10 км ниже н.п. Хоринцы, а верхняя кромка 2го участка ледохода наблюдается у н.п. Солянка уровень воды составляет 1076 см, у г. Олекминск уровень воды составляет 738 см, при критическом в 1350 см. Протяженность ледохода составляет 50 км. 15-16 мая ожидается вскрытие реки на участке Мача- Олекминск – Саныяхтат, 15-17 мая — на участке г.Покровск — г. Якутск. Ледоход на реке Лена в устьевой части р. Алдан будет проходить 18-20 мая т.г.

На реке Алдан, ледоход проходит по территории Алданского, Усть — Майского и Томпонского районов. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 62 км ниже Крест — Хельджай, уровень воды составляет 458 см, при критическом 820 см, а верхняя кромка находится в 30 км выше н.п. Томмот, уровень воды составляет 470 см, при критическом 820 см. Протяженность ледохода составляет 1332 км. За сутки ледоход продвинулся на 198 км. 15-20 мая ожидается вскрытие реки в нижнем течении, на участке Верхоянский Перевоз – Батамай на территории Усть-Алданского и Кобяйского районов. Ожидаемая дата выхода реки Алдан в устье – 18-20 мая.

На реке Амга активная фаза ледохода проходит по территории Амгинского, Чурапчинского и Таттинского районов. Нижняя кромка наблюдается в 20 км ниже н.п. Чимнайы, уровень воды составляет 1010 см, при критическом в 1155 см, а верхняя кромка расположена у н.п. Абага, уровень воды составляет 775, при критическом 960 см. Протяженность ледохода составляет 324 км. Протяженность ледохода составляет 338 км. За сутки ледоход продвинулся на 50 км. в ближайшие сутки – двое ледоход будет продвигаться в устьевом участке.

На реке Вилюй ледоход проходит по территории Сунтарского, Нюрбинского и Верхневилюйского районов. Нижняя кромка располагается в 20 км выше н.п. Верхневилюйск, уровень воды составляет 618 см, критического уровня нет, а верхняя кромка находится в 20 км ниже у н.п. Крестях, где уровень воды составляет 626 см, при критическом 1100 см. Протяженность ледохода составляет 447 км. За сутки ледоход продвинулся на 20 км. В ближайшие двое — трое суток ожидается вскрытие реки на территории Вилюйского района.

Вскрытие реки Оленек осуществилось на 13-14 суток раньше средних многолетних дат. Активная фаза ледохода проходит по территории Оленекского района, нижняя кромка ледохода наблюдается у н.п. Оленек, уровень воды составляет 657 см, критического уровня нет, а верхняя кромка – в 100 км ниже г/п Ярольин, уровень воды составляет 298 см при критическом 2112 см. Протяженность ледохода составляет 368 км. За сутки ледоход продвинулся на 318 км.

На участке реки Яна Верхоянск – Сайды в пределах Верхоянского района наблюдаются закраины и вода на льду. В верховьях реки Индигирка наблюдается вода на льду, суточный подъем составляет 5-40 см. По реке Колыма проходят волны попусков из Усть-Среднеканского водохранилища на участке Среднекан – Коркодон отмечаются подъёмы уровней воды на 39 – 78 см за сутки.