Видеофакт: Обмелевшая Лена у Ленских столбов

Этим летом наблюдается небывалый спад уровня воды в реке Лена. Можно дойти пешком до таких мест, куда раньше можно было только доплыть на лодке. Что происходит?

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