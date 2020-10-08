«Река» Балабанова: культура и инфернальная пандемия

или 20 лет со дня съемок фильма с якутскими артистами

О посыле фильма Алексея БАЛАБАНОВА «Река»: 20 лет со дней начала съемки на проекте «Река» с участием якутских актеров мы уже писали в электронных СМИ. Написаны популярные и научные статьи по теме, вызвавшие живой отклик читателей. Решили сделать видеоверсию этого материала, сделав ее в эстетическом ключе и значимой для нашей региональной культуры.

Напомним историю. 20 лет назад Алексей Балабанов приезжает лично со своими помощниками в Якутск осмотреть собственными глазами «якутскую натуру», попутно набрать актеров на фильм. Действие фильма происходит в верхоянской тайге, в поселении прокаженных. Балабанов, прежде чем снимать фильм, пытается прочувствовать якутский материал. Он не раз просматривает кинокадры с «Срединным миром» Алексея Романова и другие якутские киноработы. Заказываются аутентичные реквизиты в якутских музеях — подлинные старинные вещи из якутского быта традиционной эпохи.

Приятного просмотра!

Справка:

Недоснятый фильм «Река» кинокомпании «СТВ», был смонтирован в 2002 г. самим Алексеем Октябриновичем в память об якутской актрисе Туйааре СВИНОБОЕВОЙ, трагически погибшей во время съемок под Кандалакшей.

Автор сценария — Эверт ПАЯЗАТЯН, Алексей Балабанов; режиссер-постановщик Алексей Балабанов; второй режиссер Алексей РОМАНОВ, оператор-постановщик Сергей АСТАХОВ; худ.-постановщик Павел ПАРХОМЕНКО; худ. по костюм. Надежда ВАСИЛЬЕВА; худ.-грим. Тамара ФРИД; звукоопер. Максим БЕЛОВОЛОВ; текст закадровый читает: ПУХОВ Семен Андреевич, продюсер Сергей СЕЛЬЯНОВ.

В ролях: Туйара Свинобоева (Мергень), ее имя во все документы о фильмографии режиссера попало в русском варианте с одной буквой «а», такое написание мы и оставили в нашем видеосюжете; Джанга (Михаил СКРЯБИН), Василий БОРИСОВ (Кыргелей), Анна ФЛЕГОНТОВА (Анчик), Мария КЫЧКИНА (Бытерхай), Мария КАНАЕВА (Кутуяхсыт), Спартак ФЕДОТОВ (Салбан), Михаил СЕМЕНОВ (князь), Геннадий ТУРАНТАЕВ (якут). Нужно отметить и других якутских кинематографистов, задействованных в проекте: помощник оператора Юрий БЕРЕЖНЕВ, художники-бутафоры Дария ДМИТРИЕВА и Петр БОЯРКИН, которые попали на проект, благодаря усилиям Алексея Романова. Становящийся тогда «Сахафильм» остро нуждался в профессионалах, готовых снимать кино на высоком профессиональном уровне, а для этого нужна была реальная стажировка…