Рейтинговое агентство подтвердило кредитоспособность ГУП «ЖКХ РС (Я)»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ГУП «ЖКХ РС (Я)» на уровне ruBBB. По рейтингу установлен стабильный прогноз, говорится в сообщении агентства.

По оценке рейтингового агентства положительными факторами в деятельности ГУП «ЖКХ РС (Я)» за анализируемый период явилась положительная динамика в развитии финансово-хозяйственной деятельности, а именно снижение дебиторской задолженности и улучшение показателей долговой нагрузки и рентабельности.

Агентство отмечает, что компания в полной мере соблюдает ковенанты ключевого кредитора, один из которых предполагает соблюдение положительных значений финансового результата.

В агентстве подчеркнули, что положительным фактором в процессах деятельности предприятия является проведение программы оптимизации затрат и повышения эффективности расходов. В течение 2019 года компания проводила мероприятия, направленные на переход с дорогих видов топлива на более дешевые. Кроме того, укрупнение маломощных котельных, усиление контроля над рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов, связанное с применением энергоэффективного оборудования и приборов учета тепловой энергии.