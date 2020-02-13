13.02.2020
12:39
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Экономика

Рейтинговое агентство подтвердило кредитоспособность ГУП «ЖКХ РС (Я)»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ГУП «ЖКХ РС (Я)» на уровне ruBBB. По рейтингу установлен стабильный прогноз, говорится в сообщении агентства.

По оценке рейтингового агентства положительными факторами в деятельности ГУП «ЖКХ РС (Я)» за анализируемый период явилась положительная динамика в развитии финансово-хозяйственной деятельности, а именно снижение дебиторской задолженности и улучшение показателей долговой нагрузки и рентабельности.

Агентство отмечает, что компания в полной мере соблюдает ковенанты ключевого кредитора, один из которых предполагает соблюдение положительных значений финансового результата.

В агентстве подчеркнули, что положительным фактором в процессах деятельности предприятия является проведение программы оптимизации затрат и повышения эффективности расходов. В течение 2019 года компания проводила мероприятия, направленные на переход с дорогих видов топлива на более дешевые. Кроме того, укрупнение маломощных котельных, усиление контроля над рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов, связанное с применением энергоэффективного оборудования и приборов учета тепловой энергии.

Источник: https://raexpert.ru/
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