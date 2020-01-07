Рейтинг влияния главы Якутии растет

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ поднялся с 46 на 43 строку в рейтинге влияния глав субъектов РФ в декабре 2019 года, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

В ноябре 2019 года Айсен Николаев находился на 46 позиции, по итогам декабря 2019 года он завоевал 43 строку, со средним баллом 5,03, говорится в исследовании АПЭК. Отмечается, что с 21 по 50 место в рейтинге относятся к позициям сильного влияния.

Методика исследования АПЭК — это экспертный опрос, который проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 27 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты. По данным агентства, сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

«Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1-20), «сильное влияние» (21-50), «среднее влияние» (51-85)», — говорится в экспертном заключении АПЭК.

Сообщается, что на рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России в декабре 2019 года, повлияла также большая пресс-конференция Владимира ПУТИНА, кадровые перестановки, реализация крупных инфраструктурных проектов, а также проблемы распределения полномочий между региональными и муниципальными властями.