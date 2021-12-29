29.12.2021
14:47
182

Коронавирус

Рейтинг улусов по вакцинации

В Якутии от коронавируса привились 73,08% взрослого населения

По данным на 29 декабря 2021 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 73,08% взрослых жителей, в городе Якутске — 76,17%.

Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Нижнеколымский, Среднеколымский, Верхнеколымский и Момский районы. В пятерке отстающих – Амгинский, Мирнинский, Верхневилюйский, Намский и Чурапчинский районы.

1.         Аллаиховский район — 98,32

2.         Нижнеколымский район — 95,88

3.         Среднеколымский район — 93,91

4.         Верхнеколымский район — 91,85

5.         Момский район — 91,58

6.         Жиганский район — 89,26

7.         Абыйский район — 86,41

8.         Ленский район — 83,90

9.         Оленекский район — 83,28

10.       Усть-Янский район — 80,10

11.       Оймяконский район — 79,06

12.       Алданский район — 78,36

13.       Усть-Майский район — 77,51

14.       Нюрбинский район — 77,34

15.       Якутск — 76,17

16.       Анабарский район — 76,00

17.       Верхоянский район — 73,92

18.       Хангаласский район — 73,70

19.       Вилюйский район — 73,05

20.       Булунский район — 72,73

21.       Эвено-Бытантайский район — 72,54

22.       Томпонский район — 72,53

23.       Сунтарский район — 71,34

24.       Мегино-Кангаласский район — 71,02

25.       Таттинский район — 70,61

26.       Кобяйский район — 69,81

27.       Горный район — 68,07

28.       Усть-Алданский район — 67,03

29.       Нерюнгринский район — 66,40

30.       Олекминский район — 65,73

31.       Амгинский район — 65,60

32.       Мирнинский район — 64,66

33.       Верхневилюйский район — 63,80

34.       Намский район — 62,29

35.       Чурапчинский район — 56,97.

Фото: Андрея Сорокина
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх