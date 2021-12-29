Рейтинг улусов по вакцинации

В Якутии от коронавируса привились 73,08% взрослого населения

По данным на 29 декабря 2021 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 73,08% взрослых жителей, в городе Якутске — 76,17%.

Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Нижнеколымский, Среднеколымский, Верхнеколымский и Момский районы. В пятерке отстающих – Амгинский, Мирнинский, Верхневилюйский, Намский и Чурапчинский районы.

1. Аллаиховский район — 98,32

2. Нижнеколымский район — 95,88

3. Среднеколымский район — 93,91

4. Верхнеколымский район — 91,85

5. Момский район — 91,58

6. Жиганский район — 89,26

7. Абыйский район — 86,41

8. Ленский район — 83,90

9. Оленекский район — 83,28

10. Усть-Янский район — 80,10

11. Оймяконский район — 79,06

12. Алданский район — 78,36

13. Усть-Майский район — 77,51

14. Нюрбинский район — 77,34

15. Якутск — 76,17

16. Анабарский район — 76,00

17. Верхоянский район — 73,92

18. Хангаласский район — 73,70

19. Вилюйский район — 73,05

20. Булунский район — 72,73

21. Эвено-Бытантайский район — 72,54

22. Томпонский район — 72,53

23. Сунтарский район — 71,34

24. Мегино-Кангаласский район — 71,02

25. Таттинский район — 70,61

26. Кобяйский район — 69,81

27. Горный район — 68,07

28. Усть-Алданский район — 67,03

29. Нерюнгринский район — 66,40

30. Олекминский район — 65,73

31. Амгинский район — 65,60

32. Мирнинский район — 64,66

33. Верхневилюйский район — 63,80

34. Намский район — 62,29

35. Чурапчинский район — 56,97.