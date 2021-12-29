Рейтинг улусов по вакцинации
В Якутии от коронавируса привились 73,08% взрослого населения
По данным на 29 декабря 2021 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 73,08% взрослых жителей, в городе Якутске — 76,17%.
Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Нижнеколымский, Среднеколымский, Верхнеколымский и Момский районы. В пятерке отстающих – Амгинский, Мирнинский, Верхневилюйский, Намский и Чурапчинский районы.
1. Аллаиховский район — 98,32
2. Нижнеколымский район — 95,88
3. Среднеколымский район — 93,91
4. Верхнеколымский район — 91,85
5. Момский район — 91,58
6. Жиганский район — 89,26
7. Абыйский район — 86,41
8. Ленский район — 83,90
9. Оленекский район — 83,28
10. Усть-Янский район — 80,10
11. Оймяконский район — 79,06
12. Алданский район — 78,36
13. Усть-Майский район — 77,51
14. Нюрбинский район — 77,34
15. Якутск — 76,17
16. Анабарский район — 76,00
17. Верхоянский район — 73,92
18. Хангаласский район — 73,70
19. Вилюйский район — 73,05
20. Булунский район — 72,73
21. Эвено-Бытантайский район — 72,54
22. Томпонский район — 72,53
23. Сунтарский район — 71,34
24. Мегино-Кангаласский район — 71,02
25. Таттинский район — 70,61
26. Кобяйский район — 69,81
27. Горный район — 68,07
28. Усть-Алданский район — 67,03
29. Нерюнгринский район — 66,40
30. Олекминский район — 65,73
31. Амгинский район — 65,60
32. Мирнинский район — 64,66
33. Верхневилюйский район — 63,80
34. Намский район — 62,29
35. Чурапчинский район — 56,97.
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