Рейтинг УК и ТСЖ по итогам июля

Якутскэнерго обновил ежемесячный список управляющих компаний и товариществ собственников жилья г. Якутска и Ленского района с лучшей и худшей платежной дисциплиной по состоянию на 25 июля.

Значительно увеличилось количество исполнителей коммунальных услуг, которые своевременно и в полном объеме выполняют свои обязательства по оплате потребленных энергоресурсов. В списке лучших значатся 24 УК и ТСЖ г. Якутск. Это ООО «Прометей+», ООО «Солидарность+», ООО «Единство», ООО «Согласие», ООО «Сфера комфорта», ООО УК ЖК «Нова-Никольский», ТСЖ «Энергетик», ООО УК «Утум+», ТСЖ «Оптимист», ТСЖ «Заря», ТСЖ «Алые паруса», ООО УК «РКТ», ООО «Кристалл», ООО «Трансстрой», УК «Строитель», ООО «Роскатех», УК «Саха-Даймонд», УК «Крепость», ТСЖ «Дьулустан», ТСЖ «Речное», ТСЖ «Престиж», ТСЖ «Кирова-2004», ТСЖ «Успех», ТСЖ «Времена года».

В антирейтинг включены 115 потребителей-должников, общий долг данных УК и ТСЖ составляет более 607, 9 млн рублей.

Среди них 9 представителей Ленского района, суммарная задолженность которых превышает 15,6 млн рублей, лидеры антирейтинга ООО «Ленское предприятие жилищного хозяйства» – 5,3 млн рублей, ООО «Град-Сервис» – 4,5 млн, ООО УК «Партнер» – 1,6 млн, ООО «Комфорт» – 1,2 млн, ООО УК «Империал» – 0,7 млн, ООО «Респект» и ООО «Жил-Сервис» – по 0,6 млн рублей каждый.

В «черный» список вошли 49 ТСЖ и 57 УК Якутска, долг которых за потребленные энергоресурсы составляет 592,4 млн рублей. Среди злостных неплательщиков ООО ЦАДС – 50,9 млн рублей, ТСЖ «Портовское» – 39,8 млн, УК ООО «ДСК» – 26,9 млн, УК ООО «Акведук» – 26,8 млн, ООО УК «ТОС» (юр. адрес: ул. Ф. Попова, д.6, оф. 306 Г) – 26 млн, УК ООО ЖКХ «Столичное» – 24,1 млн, ТСЖ «Университетское» – 20,7 млн, УК ООО «Ильинка» – 19,2 млн, УК ООО «Якутск» – 18,4 млн, УК ООО «НВС-Сервис» – 17,4 млн, УК ООО «Вера» – 16,3 млн, УК ООО «Каскад» – 15,8 млн, ТСЖ «202 микрорайон 16 корпус» – 15 млн, УОМД ООО «Аврора» – 14,1 млн, ООО «Север-строй» – 12,9 млн, УК ООО «Альтаир» – 12,8 млн, ООО «Северный дом» – 11,2 млн, УК ООО «Ригель» – 10,7 млн, УК ООО «Гармония» – 10,2 млн рублей.

Полный список должников размещен на сайте Якутскэнерго: https://yakutskenergo.ru/Urid_lic/debt-for-energy.php

Обращаем внимание потребителей! Обязанности ТСЖ определены статьей 138 Жилищного кодекса РФ. Согласно данным положениям ТСЖ обязано осуществлять управление многоквартирным домом и выполнять в порядке, предусмотренном законодательством, обязательства по договорам, в том числе энергоснабжения. Недобросовестные ТСЖ не оплачивают энергоресурсы более года, при этом получают квартплату от жильцов. Собственники жилья должны знать, куда уходят их деньги, контролировать их расходы. Вопрос о погашении образовавшейся задолженности жильцы многоквартирных домов обязаны ставить перед УК и ТСЖ на своих общих собраниях.

Размер пени за просрочку платежей за энергоресурсы для управляющих компаний с 1-го по 60-й день составляет 1/300 ставки рефинансирования ЦБ; с 61-го по 90-й день – 1/170; с 91-го дня просрочки – 1/130 ставки.

Порядок начисления пени для ТСЖ: с 31-го по 90-й день просрочки – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ; с 91-го дня – 1/130 ставки