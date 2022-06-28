Названы лидеры рейтинга соцсетей глав районов Якутии



ЦУР Якутии подвел итоги нового рейтинга аккаунтов глав муниципальных образований и городских округов республики. Согласно результатам исследования, лучше всех свои аккаунты в соцсетях ведут мэр Якутска Евгений Григорьев и глава Сунтарского улуса Анатолий Григорьев. У обоих по 82 балла.



В «зеленую зону» попали руководители пяти районов — Александр Басыров (Мирнинский район, 78 баллов), Александр Шестопалов (Алданский район, 71 балл), Николай Архипов (Амгинский улус, 67 баллов), Афанасий Андросов (Булунский улус, 66 баллов), Юрий Слепцов (Намский улус, 64 балла).



В «желтой зоне» (40-59 баллов) оказались шесть глав. Больше всего руководителей в «красной зоне» (0-39 баллов) — представители 23 муниципальных образований. У них страдает представленность на разных платформах, а также качество, регулярность контента. Нередко отсутствует обратная связь.



«В число важных критериев входит готовность решать поступающие проблемы жителей своего района или города, живой язык текста, проведение прямых эфиров. К сожалению, пока не все главы придают этому способу коммуникации с жителями должного внимания. Вместе с тем, надеемся, что к следующему рейтингу в «красной зоне» будет гораздо меньше районов», — говорит руководитель ЦУР Якутии Василий Десяткин.



Оценивается публичное присутствие глав в российских социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и мессенджере Telegram.

