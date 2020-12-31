Рейтинг самых читаемых книг Якутии

За год читатели Национальной библиотеки РС(Я) прочли более 3 млн книг!

Подведены итоги читаемости и предпочтений читателей Национальной библиотеки РС(Я). На конец года количество прочитанных изданий впервые за всю историю библиотеки превысило отметку 3 млн!

В ТОП-3 самых популярных книг Электронной библиотеки Национальной библиотеки РС (Я) вошли произведения выдающихся классиков якутской литературы на родном языке.

Так, лидирующую позицию занимает “Тыгын Дархан: роман” В. С. Яковлева-Далана https://e.nlrs.ru/open/8889.

На втором месте, с небольшим отрывом, роман С. П. Данилова “Сүрэх тэбэрин тухары” https://e.nlrs.ru/open/8894.

Тройку лидеров замыкает так же произведение В. С. Яковлева – Далана “Тулаайах оҕо” https://e.nlrs.ru/open/1157.

В числе самых читаемых также – роман Амма Аччыгыйа «Саскы кэм» https://e.nlrs.ru/open/15473 и книга Н. А. Лугинова “Таас тумус: cэһэннэр” https://e.nlrs.ru/open/25433.

Рост интереса к изучению родного языка подтверждается тем, что большим спросом у читателей пользовался многотомник “Большой толковый словарь якутского языка” (составители П. А. Слепцов, В. И. Лиханов) https://e.nlrs.ru/open/10769 . А родители предпочитали читать со своими малышами сборник стихов, рассказов и загадок для детей “Аптаах холбуйачаан” https://e.nlrs.ru/open/13174 .

Немало среди читателей и любителей «пощекотать нервишки», именно они и вывели сборник «Иччилээх кэпсээннэр: (дьиҥнээх олохтон)» https://e.nlrs.ru/open/14042 на высокую строчку рейтинга.