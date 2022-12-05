Рейтинг сайтов Якутии по индексу качества сайта от Яндекса. Кто лидеры?

Рейтинг сайтов Якутии по ИКС (индексу качества сайта) от Яндекса

Индекс качества сайта (ИКС) — показатель, который ввела компания Яндекс 31 августа 2018 года, заключающийся в определении востребованности сайта аудиторией. Чем выше посещаемость, уровень поведенческих факторов и количество постоянных пользователей у сайта — тем выше ИКС, что и является его кардинальным отличием от тИЦ, который рассчитывался на основе ссылочных профилей сайтов. Подробнее ИКС описывает Яндекс Помощь.

Такое определение даёт сам Яндекс. На самом деле, учитывается в основном общее количество трафика и размер аудитории. Прямых корреляций с удовлетворенностью пользователей нет, а на ранжирование ИКС, вероятно, способен повлиять только косвенно. Чем больше значение, тем «круче» сайт с точки зрения трафиковых метрик.

При расчете индекса качества учитываются размер аудитории сайта, степень удовлетворенности пользователей, уровень доверия к сайту со стороны пользователей и Яндекса, а также другие критерии. Для расчета используются данные сервисов Яндекса.

Индивидуально по сайту ИКС можно узнать по этой ссылке, а список доступен только в яндекс.вебмастере, если туда добавлен хоть один сайт.