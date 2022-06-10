Рейтинг ремонтируемых дорожных объектов Якутска

В 2022 году в Якутске в нормативное состояние приводят 28 новых и 3 переходящих объектов общей протяженностью порядка 35 тысяч километров.

В дорожном сезоне 2022 года мы составили рейтинг объектов ремонта, строительства, реконструкции и капитального ремонта улиц в городской агломерации «город Якутск» в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Самым протяженным объектом стало строительство подъездных дорог к кварталу для многодетных семей в с. Хатассы. Дорога длиной 5 километров будет выполнена из песчано-гравийной смеси. Подрядная организация ООО «Альянс 2005» приступит к дорожным работам в середине июня и планирует завершить строительство в октябре.

Самым значимым и дорогостоящим объектом признан ремонт проспекта Ленина в Якутске. Состояние дорожного покрытия главной улицы долгое время вызывало недовольство местных водителей. Объект является переходящим, то есть будет ремонтироваться до конца 2023 года по отдельным участкам.

В данное время на участке от ул. Дзержинского до ул. Кулаковского, который завершат в этом году, проводят демонтаж тротуарных плит, завезли тротуарную плитку из гранита, изготовленную по заказу на Урале, готовят основание под укладку плит, ведется прокладка кабель-каналов для подземной укладки кабелей уличного освещения и линий связи в рамках концепции проекта «Чистое небо».

Капитальный ремонт пр. Ленина на участках от ул. Дзержинского до ул. Хабарова и от ул. Кулаковского до ул. Красноярова продолжится в следующем году.

Протяженность капитального ремонта проспекта Ленина от ул. Хабарова до ул. Красноярова – 2,8 километров. Подрядчик – ООО «Дорстрой».

Стоимость работ по муниципальному контракту на 3 года с 2021 по 2023 год составляет 1,5 млрд рублей. Капитальный ремонт проспекта Ленина — это самый масштабный проект в городе Якутске в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Самой отдаленной улицей, где производится реконструкция, является ул. Нагорная в мкр. Кангалассы. Здесь дорожники уже провели подготовительные и демонтажные работы, сейчас ведутся работы по выносу сетей коммуникации. В июле планируется провести земляные работы, асфальтирование улицы начнется в августе. Дорожные работы проводит подрядная организация ООО «Дорстрой», протяженность реконструкции улицы – 0,5 км.

Отметим, микрорайон Кангалассы находится на левом берегу реки Лена в 45 км к северу от центра Якутска.

Самым краткосрочным объектом оказалась улица Центральная в селе Пригородный. На данном участке уже провели асфальтирование, и до конца июня подрядчик АО «РИК Автодор» завершит устройство уличных светильников, дорожных знаков и разметок. Протяженность дороги составила 1,7 км. Асфальт уложен по технологии холодной регенерации (холодный ресайклинг).

Самым народным из ремонтируемых объектов можно назвать капитальный ремонт улицы вдоль озера Щорса – популярного места отдыха горожан. Подрядчик ЗАО «Дороги Саха» должен на днях приступить к подготовительным и земляным работам. Асфальтировать дорогу будут в августе. Протяженность объекта составляет 0,4 км.

Самыми социально-ориентированными дорогами по праву можно признать подъездную дорогу к Республиканской специальной коррекционной школе-интернат 5 вида по Покровскому тракту и подъездную дорогу к кардиологическому диспансеру по ул. Мерзлотная.

Ремонт подъездной дороги к Республиканской специальной коррекционной школе-интернат 5 вида завершится в сентябре. Протяженность асфальтированной дороги составит 0,8 км. Подрядной организацией выступает АО «РИК Автодор».

1 километр подъездных дорог к кардиологическому диспансеру по ул. Мерзлотная также отремонтирует подрядчик АО «РИК Автодор». На сегодня на объекте ведутся подготовительные работы. Асфальтировать дорогу будут в июле, по графику дорожные работы завершатся в конце июля.

Якутск принимает участие в национальном проекте «Безопасные качественные дороги» с 2019 года. Всего за пять лет реализации нацпроекта до 2024 года будет построено и приведено в нормативное состояние 85 % дорог городской агломерации.