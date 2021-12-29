Рейтинг проблем 2021 года определили жители Якутии



ЦУР Якутии составил рейтинг проблем 2021 года среди жителей республики в интернет-пространстве. Топ возглавили темы коронавируса, плохого состояния дорог, проблемы ЖКХ, вопросы безопасности и социальной поддержки.

По теме ковида якутяне жаловались на проблемы с сертификатом вакцинированного и переболевшего, QR-коды. По дорогам — большинство жалоб касалось их неудовлетворительного состояния. ЖКХ — отопление, аварийное жилье, жалобы на УК. «Безопасность» – лесные пожары, безнадзорные собаки. «Соцподдержка» – социальные выплаты, поддержка многодетных семей.

«Большинство обращений имеют сезонный характер. Осенью это жалобы на отопление, весной — уборка снега и мусора. Есть и случаи, когда проблема не привязана к сезону. Показательный кейс — когда посетители «Моих документов» пожаловались на разбитый кафель у входа в здание. Центр отремонтировал крыльцо. Это пример хорошей обратной связи, когда жители помогают улучшить качество жизни, а исполнители оперативно реагируют на сообщения», — говорит руководитель ЦУР Якутии Василий Десяткин.

Он отметил, что не все проблемы решаются легко и быстро. Пример — когда у пенсионеров в Якутске сломалась батарея отопления. Требовался доступ в квартиру соседей, однако те не давали разрешения. С помощью УК, которая не оставляла попытки получить доступ, с третьей или четвертой попытки удалось договориться с соседями.

«Через приложение «Госуслуги. Решаем вместе» можно решать практически любые проблемы. Житель Норильска через сервис искал родственников, с которыми потерял связь 32 года назад. Поиски не давали результатов, пока мужчина не решил воспользоваться «Решаем вместе». Родственники нашлись в Алдане благодаря администрации города», — рассказал Василий Десяткин.

За уходящий год по состоянию на 28 декабря ЦУР обработал 67 541 сообщение, которое поступило через соцсети и сервис «Госуслуги. Решаем вместе». Совместно с региональными органами власти и местного самоуправления решено 99,4% проблем.