Рейтинг народного доверия к валютам у якутян

Лучшей валютой для хранения накоплений рубль называют почти в 2 раза чаще, чем в январе, согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Держать в рублях все сбережения или их часть сегодня считают допустимым 60% жителей Якутска. У доллара и евро более чем в 2 раза меньше поклонников (27 и 24% соответственно). Уровень народного доверия к американской и европейской валютам сейчас столь же низкий, как в апреле 2015 года, когда их курс резко обвалился.

В целом число сторонников рубля тогда было близко к максимальным значениям (69%), сейчас же уровень доверия к национальной валюте соответствует среднему значению за 8 лет. С января этого года число сторонников рубля выросло более чем на четверть, сторонников доллара — снизилось более чем в 1,5 раза, а евро — более чем в 2 раза.



Лучшей валютой для хранения накоплений евро называет минимальное за 15 лет число россиян (всего 5%), доллар считают таковым 12% (что чуть ниже среднего значения с 2007 года), рубль — 43% (почти в 2 раза больше, чем в январе этого года, и выше средних значений за 15 лет).



Время проведения: 6—12 июля 2022 года



