Рейсы Якутск-Тикси-Якутск отменены до конца января

Авиакомпания «Якутия» отменила рейсы Якутск-Тикси-Якутск до конца января.

Причина — отсутствие кондиционного авиатоплива.

В авиакомпании «Якутия» сообщили, что временно приостанавливается выполнение рейсов с 12 по 31 января по маршруту Якутск-Тикси-Якутск из-за отсутствия кондиционного топлива по показателю электропроводимости в аэропорту Тикси.

«Качество используемых авиационных горюче-смазочных материалов напрямую влияет на надежность работы топливной и других систем воздушных судов и двигателя. Данное решение авиакомпании прежде всего обусловлено соблюдением и обеспечением безопасности полетов», — пояснили в пресс-службе перевозчика.

Поставщик топлива в настоящее время проводит в Тикси оперативные работы по приведению в соответствие некондиционного топлива.

«Руководство предприятия приносит извинения всем пассажирам, вынужденным столкнуться с данными непредвиденными для авиакомпании обстоятельствами. Для возврата авиабилетов на отмененные рейсы просим обращаться по месту приобретения билетов», — отметили в авиакомпании.

Для получения оперативной информации пассажиры могут обращаться на горячую линию авиакомпании по номеру: 8-800-700-21-90, также писать на электронную почту info@yakutia.aero

Кроме того, производится оперативное СМС-оповещение пассажиров рейсов.