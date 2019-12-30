Рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга не смогли приземлиться в Якутске

Рейсы, вылетевшие из Москвы и Санкт-Петербурга, не смогли приземлиться в Якутске из-за сложных метеоусловий и соответствующего решения самого экипажа, сообщает ТАСС.

«Рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Шереметьево в Якутск перенаправлен в Мирный. Решение о перенаправлении рейсов в другие города Якутии связано со сложными метеоусловиями и решением самих экипажей», — сказали в пресс-службе аэропорта. Рейс «Аэрофлота» должен был приземлиться в Якутске в 07:00 (01:00 мск).

По данным онлайн-табло, рейс S7 Домодедово — Якутск также направлен в Мирный. Прибытие рейса было запланировано на 09:00 (03:00 мск).

В авиакомпании «Якутия» сообщили, что рейс из Внуково перенаправлен в Нерюнгри. Туда же перенаправлен борт авиакомпании Санкт-Петербург — Якутск. Самолеты должны были прибыть в Якутск в 06:20 (00:20 мск) и 07:30 (01:30 мск) соответственно.