19.11.2022
10:57
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Происшествия

В Якутске приземлился рейс, задержанный на день в Красноярске

О причине задержки вылета в авиакомпании сообщили, что это связано с некими «дополнительными проверками» на воздушных судах, сообщает тгк КП-Якутия. После вчерашних сообщений о том, что пассажиров не накормили и не обеспечили питанием, авиакомпания обеспечила их местами в гостинице.

https://www.yakutia.kp.ru/online/news/5017287/

В Красноярске застряли пассажиры АК «Якутия» без питания и ночлега
Фото: АК Якутия
Источник: тгк КП-Якутия

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