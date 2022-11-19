19.11.2022
10:57
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Происшествия
В Якутске приземлился рейс, задержанный на день в Красноярске
О причине задержки вылета в авиакомпании сообщили, что это связано с некими «дополнительными проверками» на воздушных судах, сообщает тгк КП-Якутия. После вчерашних сообщений о том, что пассажиров не накормили и не обеспечили питанием, авиакомпания обеспечила их местами в гостинице.
Фото: АК Якутия
Источник: тгк КП-Якутия
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