В Якутске приземлился рейс, задержанный на день в Красноярске

О причине задержки вылета в авиакомпании сообщили, что это связано с некими «дополнительными проверками» на воздушных судах, сообщает тгк КП-Якутия. После вчерашних сообщений о том, что пассажиров не накормили и не обеспечили питанием, авиакомпания обеспечила их местами в гостинице.

https://www.yakutia.kp.ru/online/news/5017287/