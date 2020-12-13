Рейс Сочи-Москва-Якутск оказался в Нерюнгри

В декабре в Якутии начинаются традиционные задержки рейсов. Настоящие морозы грянули снова неожиданно, как в первый раз. Рейс АК «Якутия» R3 474 вылетел 12 декабря из Сочи по расписанию. Трансферная остановка была в Москве.

Рано утром 13 декабря, подлетев к Якутску, самолет покружился и развернулся в сторону Нерюнгри. Плотный туман не дал возможности сесть.

Аэропорт Нерюнгри находится в поселке Чульман, не с самым комфортным и не самым просторным залом ожидания. Наши пассажиры самые лучшие в мире: просто радовались тому, что скамеек хватило всем.

По табло прибытия аэропорта «Якутск» встречающие заметили, рейс поменялся на Сочи — Нерюнгри. И время вылета определилось вечернее.

Столь длительное ожидание по международным правилам перевозок требует от авиакомпании размещения пассажиров в гостинице. Путешественникам услугу предложили.

В номерах разместили по 6-8 человек. Погода за окном солнечная. Пейзаж сказочно красивый. Ждут обеда. Только вот домой попасть все равно очень хочется.