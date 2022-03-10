«Рейс недели» АК «Якутия»: тарифы снижены!

В рамках акции «Рейс недели» авиакомпания «Якутия» снижает тарифы по следующим маршрутам: Якутск – Новосибирск, ЯК485 11.03, ЯК465 12.03 – тарифы от 10 000 руб. без багажа, 12 000 руб. — с багажом. Новосибирск – Нерюнгри , ЯК483 11.03 – тарифы от 11 000 руб. без багажа, 13 000 руб. — с багажом. Якутск – Москва, ЯК465 12.03 – тарифы от 11 000 руб. без багажа, 13 000 руб. — с багажом. тарифы действуют и в обратном направлении, сообщает пресс-служба АК «Якутия».

Фото: пресс-службы Источник: пресс-служба АК "Якутия"

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