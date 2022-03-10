10.03.2022
18:32
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Путешествия & Отдых
«Рейс недели» АК «Якутия»: тарифы снижены!
В рамках акции «Рейс недели» авиакомпания «Якутия» снижает тарифы по следующим маршрутам:
Якутск – Новосибирск, ЯК485 11.03, ЯК465 12.03 – тарифы от 10 000 руб. без багажа, 12 000 руб. — с багажом.
Новосибирск – Нерюнгри , ЯК483 11.03 – тарифы от 11 000 руб. без багажа, 13 000 руб. — с багажом.
Якутск – Москва, ЯК465 12.03 – тарифы от 11 000 руб. без багажа, 13 000 руб. — с багажом.
тарифы действуют и в обратном направлении, сообщает пресс-служба АК «Якутия».
Фото: пресс-службы
Источник: пресс-служба АК "Якутия"
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