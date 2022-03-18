Рейс недели: АК «Якутия снижает цены!

В рамках традиционной акции «Рейс недели» авиакомпания «Якутия» снижает стоимость тарифов на рейсы «Новосибирск – Якутск» и «Новосибирск – Нерюнгри» на 21 марта.

На рейсы «Якутск – Новосибирск» ЯК485 21.03 и «Новосибирск – Якутск» ЯК486 21.03 – тарифы составят от 10 000 руб. без багажа, 12 000 руб. с багажом.

На рейсы «Новосибирск – Нерюнгри» ЯК483 21.03 и «Нерюнгри – Новосибирск» ЯК484 21.03 – тарифы составят от 11 000 руб. без багажа, 13 000 руб. с багажом.

Авиабилеты доступны онлайн на сайте www.yakutia.aero, либо вы можете приобрести их по телефону центра продаж и информации: 8 800 700 21 90 (звонок по России бесплатный), а также в любых авиакассах вашего города и в офисах прямых продаж авиакомпании «Якутия».