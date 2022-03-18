18.03.2022
19:30
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Путешествия & Отдых
Рейс недели: АК «Якутия снижает цены!
В рамках традиционной акции «Рейс недели» авиакомпания «Якутия» снижает стоимость тарифов на рейсы «Новосибирск – Якутск» и «Новосибирск – Нерюнгри» на 21 марта.
На рейсы «Якутск – Новосибирск» ЯК485 21.03 и «Новосибирск – Якутск» ЯК486 21.03 – тарифы составят от 10 000 руб. без багажа, 12 000 руб. с багажом.
На рейсы «Новосибирск – Нерюнгри» ЯК483 21.03 и «Нерюнгри – Новосибирск» ЯК484 21.03 – тарифы составят от 11 000 руб. без багажа, 13 000 руб. с багажом.
Авиабилеты доступны онлайн на сайте www.yakutia.aero, либо вы можете приобрести их по телефону центра продаж и информации: 8 800 700 21 90 (звонок по России бесплатный), а также в любых авиакассах вашего города и в офисах прямых продаж авиакомпании «Якутия».
Фото: АК"Якутия"
Источник: Балабкина Breif
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