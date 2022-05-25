25.05.2022
20:24
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Происшествия

Рейс авиакомпании Якутия отложен из-за неисправности самолета

Рейс Улан-Удэ — Хабаровск отложили после выявления неисправности в системе управления самолета Sukhoi Superjet 100, сообщает ТАСС.  
Авиакомпания «Якутия» информирует, что пассажиры рейса Улан-Удэ — Хабаровск будут перевезены в место назначения резервным воздушным судном в ближайшее время. Перед запланированным вылетом 24 мая у борта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» была выявлена неисправность в системе управления. По этой причине рейс был отложен до прибытия резервного воздушного судна, — сообщили в пресс-службе авиакомпании «Якутия».
В авиакомпании добавили, что пассажиры рейса были обеспечены гостиницей и горячим питанием.

Фото: Авиакомпания Якутия
Источник: ТАСС

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