Рейс авиакомпании Якутия отложен из-за неисправности самолета

Рейс Улан-Удэ — Хабаровск отложили после выявления неисправности в системе управления самолета Sukhoi Superjet 100, сообщает ТАСС.

Авиакомпания «Якутия» информирует, что пассажиры рейса Улан-Удэ — Хабаровск будут перевезены в место назначения резервным воздушным судном в ближайшее время. Перед запланированным вылетом 24 мая у борта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» была выявлена неисправность в системе управления. По этой причине рейс был отложен до прибытия резервного воздушного судна, — сообщили в пресс-службе авиакомпании «Якутия».

В авиакомпании добавили, что пассажиры рейса были обеспечены гостиницей и горячим питанием.