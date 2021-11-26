Рейды по предотвращению выездов на тонкий лед

В рамках акции «Безопасный лед» спасатели ГБУ «Служба спасения РС(Я)» совместно с пожарными ГПС Якутии, инспекторами ГИМС и представителями административных комиссий районов повсеместно проводятся рейды по недопущению несанкционированных выездов на лед, связанных с сезонными рисками провалов под лед техники и людей в следующих районах республики: Вилюйском, Сунтарском, Нюрбинском, Нерюнгринском, Ленском, Среднеколымском районах и г. Якутске.

В целях обеспечения безопасности людей и во избежание провалов под лед автотехники, в ходе рейдовых мероприятий проводятся профилактические беседы среди населения, водителей и пассажиров автотранспортных средств. Кроме этого в учебных заведениях проходят уроки безопасности с начала недели, спасателями Службы спасения и огнеборцами ГПС Якутии в школах проведено 19 занятий с охватом 153 учащихся.

Уважаемые водители автотранспортных средств, будьте благоразумны, дождитесь официального открытия ледовых переправ!

Напоминаем, что за несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность по ст. 9.10 КоАП РС (Я) с наложением административного штрафа: для граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей; для должностных лиц — от двадцати до пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц — от ста тысяч до одного миллиона рублей.