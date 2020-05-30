Рейды оперштаба вновь выявили нарушителей режима самоизоляции

29 мая сводная группа оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции города Якутска провела рейд по 10 торговым объектам, во время которого составлено 4 акта по выявленным нарушениям. Рейдовые мероприятия по городским организациям проводятся ежедневно.



Сводная группа оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции города Якутска 29 мая провела очередной рейд по 10 торговым объектам на предмет соблюдения обязательного масочного режима, организации социального дистанцирования для покупателей, дезинфекции и санитарной обработки, наличия средств индивидуальной защиты у работников, разделительной разметки на полу и исполнения других ограничительных мероприятий в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. За время рейда выявлено 9 нарушений правил действующего режима повышенной готовности. По итогам рейда проведено 5 профбесед о соблюдении правил, составлено 4 акта о выявленных нарушениях.

«Акты составлены на магазины «Фрукты и овощи» по ул. Ленина, 62 и по ул. Маяковского, 102а за отсутствие разметок и скопление граждан в тесном помещении. Также на магазин «Все для дома» в ТЦ «Набережный» и на парикмахерскую по ул. Ленина, 62, деятельность которых не приостановлена во время действия режима повышенной готовности», — сообщает председатель Административной комиссии Якутска Феликс Антонов.

Всего за время проведения рейдов по городским организациям на сегодняшний день осмотрено 751 объектов, из них на местах выявлены те или иные нарушения правил действующего режима повышенной готовности в 383 случаях. Проведено 243 профбеседы с сотрудниками организаций, составлено 140 актов, из них 124 направлено в Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия).