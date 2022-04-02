Рейд Дмитрия Садовникова по Жатаю: очистные сооружения

Зампред правительства Дмитрий Садовников продолжает рейд по Жаттаю. Он сообщил в своем телеграм-канале @sadovnikovdd :

— Такая же ситуация обстоит, к сожалению, и с канализационно-очистными сооружениями в Жатае. Проект стартовал в 2020 году. Опять же из-за ряда причин сроки, определенные на 2021 год, были отложены на 2022-й. Общая готовность объекта на самом деле высокая – 70%.

С началом нового сезона работы идут активными темпами. Административно-лабораторное здание почти готово, продолжается строительство станции биологической очистки сточных вод, канализационной насосной станции, подземного резервуара для аварийного слива топлива. Параллельно на площадке сносятся старые здания. Подрядчик заверил, что завершит все это к 1-му июля. Уверен, что к этой дате мы введем в эксплуатацию объект, который станет хорошим подарком жителям Жатая к 100-летию ЯАССР и решит давно назревшую экологическую проблему, связанную с попаданием сточных вод в реку Лену. @sadovnikovdd