Регоператор и Аллаиховский район вплотную займутся мусором

Сбор мусора в п. Чокурдах — стекло отдельно, пластик отдельно

Соответствующее соглашение 13 марта подписали глава МР «Аллаиховский улус (район)» Яков Елисеев и генеральный директор ГУП «ЖКХ РС (Я)» Виталий Чикачев.

Напомним, с весны прошлого года ГУП «ЖКХ РС (Я)» определено региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Арктической зоне Якутии. В течение десяти лет предприятие обеспечит переработку и утилизацию твердых отходов на территории тринадцати районов, в том числе и Аллаиховского, при участии органов местного самоуправления.

В поселке Чокурдах филиал предприятия к выполнению своих обязанностей приступил с мая 2019 года, уже с июня предоставлял услуги по новому тарифу. С того момента вывезено около 4 тыс. кубических метров твердых отходов с 36 оборудованных площадок.

По сообщению специалистов управления ТКО предприятия, в период навигации в районный центр доставлены материалы для поэтапного изготовления дополнительных контейнеров. Важно отметить, Аллаиховский филиал одним из первых в республике начал практиковать раздельный сбор мусора, жители складывают в разные контейнеры – стекло и пластик.

В рамках подписанного соглашения предусмотрено взаимодействие по ряду направлений – это определение мест размещения контейнерных площадок для накопления, обустройство объекта для обработки и обезвреживания отходов до конца 2020 года, организация информационно-разъяснительной работы с населением. Кроме того будет продолжена практика по раздельному накоплению твердых коммунальных отходов на территории Чокурдаха.

Как отметил генеральный директор ГУП «ЖКХ РС (Я)» Виталий Чикачев, важность взаимодействия с муниципальным районом заключается в проведении совместной кампании по обращению с твердыми коммунальными отходами, отвечающей требованиям законодательства, охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.