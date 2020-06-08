Регистрация на вторую онлайн-смену Центра «Сосновый бор» уже началась!

Приглашаются дети в возрасте от 7 до 17 лет включительно!

Круглогодичный Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» запускает второй сезон онлайн-каникул «Сосновские каникулы»!

Участниками смены могут стать все желающие дети абсолютно бесплатно! В конце онлайн-смены ребят ждут сюрпризы, а самые активные будут награждены подарочными боксами и путевками на смену Центра! Такого еще никогда не было!

В условиях самоизоляции школьникам сейчас как никогда необходима дополнительная эмоциональная разрядка. Именно поэтому Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» впервые в своей практике запускает уже второй сезон онлайн-смены «Сосновские каникулы»!

В рамках смены ребята будут прокачивать свои навыки по курсам дополнительного образования вместе с опытными педагогами, участвовать в физкультминутке в прямом эфире, общаться с вожатыми на огоньках, отрядных чатах, стримах и выполнять интересные творческие задания. Задания курсов дополнительного образования будут разделены по возрастам: младшая и средняя группа от 7 лет до 14 лет и старшая группа от 14 до 17лет. Среди курсов — SMM продвижение в Инстаграм, 3D моделирование, компьютерный дизайн, создание видеоконтента на телефоне, курс по выживанию в лесу, научные опыты, курсы по рисованию и психологии.

По предварительной записи будут сформированы отряды по возрастам, за каждым из которых будут закреплены опытные вожатые отряда «Душа Севера» Центра «Сосновый бор».

Первая онлайн-смена «Сосновские каникулы» стартовала 01 июня. Подробную информацию и отзывы о смене можно узнать в социальных сетях Instagram @sosnovybor_ykt

Технические требования для участия в онлайн смене (при необходимости мы проконсультируем и поможем всё настроить!):

Регистрация в социальной сети Instagram. Все вожатские мероприятия будут проходить в прямом эфире Instagram. Телефон, планшет, ноутбук или настольный компьютер, подключенный к интернету, с установленной программой ZOOM и регистрация в этой программе. Занятия с педагогами будут проходить в прямом эфире ZOOM, Instagram и на обучающих площадках. Для общения всех участников онлайн-смены в секретном чате, на телефоне у ребенка должна быть установлена программа WhatsApp. Помимо общения в чате, мы будем использовать WhatsApp для напоминаний о мероприятиях смены, чтобы ребенок ничего не пропустил. Ведь программа онлайн-смены увлекательна и интересна. Подписаться на социальные сети Центра «Сосновый бор»: Instagram: @sosnovybor_ykt, YouTube: «Сосновый бор» Перед началом смены дети получат приглашение в закрытый канал Telegram. В нем мы будем публиковать информацию об онлайн-смене: все расписания, новости, анонсы мероприятий и т.д.

Регистрация на участие во втором сезоне онлайн-каникул «Сосновские каникулы» уже стартовала на официальном сайте Центра. Длительность программы составит 14 дней. Смена пройдет с 15 по 28 июня.

Вся актуальная информация будет публиковаться на странице в социальных сетях Instagram @sosnovybor_ykt и на официальном сайте Центра «Сосновый бор» http://sosnovybor-ykt.ru/

Телефон для справок 8(924)868-70-11 (Отдел реализации путевок).

Ждём вас!