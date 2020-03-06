Регистрация ИП и открытие расчетного счета в АЭБ. Это просто!

Специализированные окна «МФЦ для Бизнеса» на базе Алмазэргиэнбанка помогут предпринимателям на этапе открытия, становления и ведения собственного дела. В формате «единого окна» в АЭБ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей доступно около 200 муниципальных и государственных услуг и иные услуги для представителей бизнеса.

Граждане, планирующие вести предпринимательскую деятельность, могут подать в Алмазэргиэнбанке заявление по услуге Управления Федеральной налоговой службы «Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и крестьянского (фермерского) хозяйства» и на месте открыть расчетный счет в ведущем региональном банке Якутии.

Для этого нужно:

1. Записаться на прием, позвонив в колл-центр АЭБ по телефону 8(4112)34-22-22 или 8-800-100-34-22 по вопросу подачи документов на открытие ИП. Специалисты банка расскажут про условия, сроки, стоимость открытия расчетного счета. В случае положительного отклика для клиента зарезервируют расчетный счет.

2. По истечении 6-ти рабочих дней подойти в банк за результатами по государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и крестьянского (фермерского) хозяйства, подать документы на открытие счёта.

3. По истечении 3-х рабочих дней получить в АЭБ реквизиты открытого расчётного счёта.

Необходимые документы на регистрацию ИП и КФХ:

— паспорт РФ;

— заполненное заявление формы Р21001 или Р21002. Государственная пошлина на регистрацию не требуется если заявление подается через МФЦ.

Бонусы открытия счета:

— открытие расчетного счета – бесплатно;

— первые 2 месяца за ведения расчетного счета – бесплатно;

— выбор пакетных услуг в соответствии с потребностями деятельности клиента;

— дополнительные услуги банка (корпоративные карты, эквайринг, инкассация и т.д.).

«Мы упростили и ускорили процесс получения услуг, чтобы наши предприниматели не тратили время на решение организационных вопросов, оформление документов, посещение органов власти. За 2 года работы специализированных окон «МФЦ для Бизнеса» на базе Алмазэргиэнбанка малому и среднему бизнесу республики было оказано больше 7 тыс государственных и муниципальных услуг», — сказал председатель правления АЭБ Николай Долгунов.

Также он отметил, что спектр услуг для предпринимателей постоянно расширяется и внедряются новые инструменты для развития бизнеса.

Записаться на прием и уточнить информацию можно через через колл-центр банка по телефонам 8(4112) 34-22-22 или бесплатную круглосуточную горячую линию 8-800-100-34-22.

Режим работы окон «МФЦ для Бизнеса» в офисе АЭБ на пр. Ленина, 1: понедельник–пятница с 09:00 до 18:00 ч. Перерыв на обед – с 13:00 до 14:00 ч.