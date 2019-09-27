Регистрация ИП без визита в ФНС

При государственной регистрации индивидуальных предпринимателей государственная пошлина является единственным обязательным платежом, без которого открытие ИП невозможно. Размер госпошлины за регистрацию ИП составляет 800 рублей.

Но с 1 января 2019 года зарегистрировать ИП можно абсолютно бесплатно. Единственное условие – заявление с необходимыми регистрационными документами следует направить в ФНС в электронном виде подписав электронной подписью.

То есть если предприниматель с 1 января 2019 года обращается в налоговую лично с пакетом подготовленных бумажных документов, то все госпошлины и обязанность их уплаты сохраняются. И только в случае электронной подачи госпошлину платить не нужно.

Итак, рассмотрим существующие способы подачи документов в электронном виде.

— Направление документов через сервис «Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» официального сайта ФНС (www.nalog.ru). Результат государственной регистрации поступает на адрес электронной почты, а при желании указанные документы можно будет получить в бумажном виде.

— Направление через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Направление возможно только при наличии подтвержденной учетной записи на сайте.

— Направление через нотариуса. В данном случае документы будут подписаны электронной подписью нотариуса. Результат государственной регистрации поступает на адрес электронной почты нотариуса, для дальнейшей выдачи заявителю.

— Направление через банки-посредники в рамках сервиса электронной отправки документов «Деловая среда».

— Представление документов в МФЦ. Представленные в МФЦ документы направляются данным центром в ФНС в форме электронных документов, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. То есть, вместо ФНС можно прийти в МФЦ, сдать документы, а МФЦ передает в ФНС.

Таким образом, приобретая электронную подпись индивидуальный предприниматель не только избежит визита в ФНС, но и расходов на уплату пошлины и оплату услуг нотариуса.