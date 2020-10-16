Регистрационная кампания кадрового конкурса «Таланты Якутии» начинает обратный отсчет

Регистрационная кампания республиканского кадрового конкурса «Таланты Якутии» начинает обратный отсчет — всего девять дней остается до конца приема заявок. Сегодня наиболее активными являются жители Намского, Чурапчинского и Мегионо-Кангаласского районов и города Якутска. Многие якутяне, подавшие заявку в этом году, уже участвовали в игре «Министр» и считают этот опыт бесценным.

Один из них Петр Бурнашев, руководитель управления финансов Администрации муниципального района «Усть-Алданский улус (район)». В прошлом году в республиканской деловой игре «Министр» Петр дошел до полуфинала, в этом году подал заявку на участие в конкурсе «Таланты Якутии».

«Конкурс – это серьезный стимул посмотреть на себя со стороны. Лично я смог получить объективную оценку своих профессиональных возможностей и личностных качеств, нашёл в чем я силён и на чем мне стоить сосредоточиться, в каком направлении дальше развивать свой скилл. У каждого человека есть талант, и развивая его в своей сфере деятельности, он становится профессионалом. Конкурс «Таланты Якутии», уверен, поможет многим и мне лично ещё больше развить свои профессиональные способности. Они на сегодняшний день самые нужные мне и всей республике», — отметил участник.

Кадровый республиканский конкурс проводится по инициативе Правительства Республики Саха (Якутия) для жителей региона в возрасте от 18 до 45 лет. Принять участие в нем могут все, кто чувствует в себе силы и желание стать лидером Республики.

Участникам проекта «Таланты Якутии» предстоит пройти пять этапов. На каждом из них они смогут получить новые знания и навыки, получат консультации специалистов по развитию персонала. Можно с уверенностью сказать, что каждый участник выйдет из проекта более успешным и мотивированным. Конкурс также нацелен на создание команд, способных к изменениям и реализации созидательных проектов. Все этапы конкурса будут проходить в дистанционном режиме, что позволит даже жителям отдаленных городов и улусов принять в нем участие.

300 финалистов проекта «Таланты Якутии» пройдут обучение по программе развития прорывных компетенций «LAB.TALENT». А 10 победителей получат гранты на обучение в лучших образовательных учреждениях страны и мира, а также будут рекомендованы для вхождения в молодежный кадровый резерв и резерв управленческих кадров РС(Я).

Операторами конкурса являются Высшая школа инновационного менеджмента при Главе РС(Я) в дистанционном формате и Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия). Прием заявок заканчивается уже 26 октября.

Подробная информация в официальных группах «Таланты Якутии» в социальных сетях и на сайте https://komanda.sakha.gov.ru/ru-RU/ya-talant