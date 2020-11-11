Региональный закон расширил полномочия муниципальных органов

10 ноября на ХХI пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) в первом чтении принята законодательная инициатива главы Якутии Айсена Николаева – проект регионального закона «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства».

Законопроектом, внесённым в рамках реализации указа главы РС (Я) № 232 «О стратегических направлениях развития сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)», предлагается внедрить новые подходы государственной поддержки сельского хозяйства.

Заместитель председателя правительства РС (Я) Михаил Никифоров отметил, что проектом закона предусмотрено изменение подходов к субсидированию сельхозпроизводства с ориентацией на товарное производство молока, мяса, картофеля, овощей, зерна, а также предоставлению господдержки на маточное поголовье крупного рогатого скота личных подсобных хозяйств.

Так, в рамках изменений в статью 1 закона включено направление «обеспечение производства зерна».

Согласно законопроекту, при определении общего объёма субвенций на поддержку сельхозпроизводства изменения коснулись субвенции на возмещение первоочередных расходов на поддержку сельскохозяйственного производства, которая предоставляется в целях сохранения скотоводства, коневодства и свиноводства, проведения агротехнологических работ в растениеводстве.

При этом используются нормативы для формирования размера субвенций, равные:

— 35 тысяч рублей на 1 голову коровы в личных подсобных хозяйствах;

— 35 тысяч рублей на 1 голову коровы в организованных хозяйствах арктических и промышленных районов;

— 1,5 тысяч рублей на 1 голову кобылы для организованных хозяйств;

— 12 тысяч рублей на 1 голову свиноматки для базовых хозяйств;

— 10 тысяч рублей на 1 гектар зерновых культур для организованных хозяйств;

— 23,2 тысяч рублей на 1 гектар картофеля для организованных хозяйств;

— 34,6 тысяч рублей на 1 гектар овощей открытого грунта для организованных хозяйств.

Кроме того, в целях стимулирования товарного производства предусмотрено увеличение ставки субвенции на молоко от 35 до 50 рублей за килограмм для организованных хозяйств.

Также с 2022 года планируется поддержка производства и переработки мяса крупного рогатого скота и лошадей, организации заготовки зерна, картофеля и овощей открытого грунта.

В Методике расчёта общего объёма субвенций на поддержку северного домашнего оленеводства изменения внесены в части отнесения Булунского национального (эвенкийского) наслега и Борогонского наслега Булунского района и Уяндинского эвенского национального наслега Усть-Янского улуса к III группе (горно-таежная).