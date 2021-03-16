Региональный этап конкурса «АгроНТИ 2021» пройдет в АГАТУ

Объявлен Всероссийский конкурс «АгроНТИ – 2021» среди учеников 5-10 классов сельских общеобразовательных учреждений.

Цель Конкурса — вовлечение обучающихся образовательных организаций, расположенных в сельской местности, в работу над технологическими приоритетами Национальной технологической инициативы (НТИ), через ознакомление с высокотехнологичными проектами в сельском хозяйстве.



Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте. Каждый участник имеет возможность зарегистрироваться по всем пяти направлениям. По каждому из направлений предложены ситуационные задачи или тесты.Регистрация: предварительная регистрация участников Конкурса на единой интернет площадке с 22 февраля по 31 марта 2021 года.

1. АгроКоптеры — Применение беспилотных летательных аппаратов для решения задач в сельском хозяйстве

2. АгроРоботы — Автоматизированные системы управления сельскохозяйственной техникой

3. АгроКосмос — Использование космических снимков и веб-ГИС технологий в сельском хозяйстве

4. АгроМетео — Прогнозирование погоды, создание архива погоды, аналитика

5. АгроБио (Новое направление!) – Методы биологической защиты от болезней и вредителей сельскохозяйственных культур.

Принять участие могут обучающиеся 5-10 классов общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, расположенные в сельской местности и малых городах РФ. Участники делятся на три возрастные категории: 5-6 классы, 7-8 классы и 9-10 классы.

Региональный этап конкурса «АгроНТИ – 2021» будет проводиться на базе ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ.

Для более подробной информации обратиться по телефону 8 968 154 49 94