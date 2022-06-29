Стартовала продажа субсидируемых авиабилетов из Якутска и Мирного

29 июня, открывается продажа субсидируемых авиабилетов до Санкт-Петербурга. Льготные авиабилеты доступны гражданам без возрастных ограничений, зарегистрированным по месту жительства на территории ДФО.

Льготные билеты по маршрутам стали доступны по итогам дополнительного отбора авиаперевозчиков, проведенного Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация).

Региональные авиакомпании получат субсидии из федерального бюджета на льготные перевозки в 2022г по маршрутам Якутск – Санкт-Петербург (АК «Якутия») и Мирный – Санкт-Петербург (АК «АЛРОСА»).

Ранее субсидии по этим маршрутам получила АК «РедВингс», но запланированные рейсы были отменены. Правительством Республики проведена работа с Минтрансом РФ и Росавиацией по вопросу перераспределения федеральной субсидии.

Купить билеты по маршрутам Якутск – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Якутск можно в любых авиакассах вашего города, районного центра.

В ближайшее время ожидается открытие продаж по маршрутам Мирный – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург – Мирный.