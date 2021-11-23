Рефинансирование – отличный способ сократить расходы

Завершение года всё ближе, а значит, пора подводить итоги и расставлять приоритеты на следующий год. Чтобы все задуманное реализовалось, заложите предстоящие расходы и подумайте над тем, как и где их можно сократить.

Если у вас есть кредиты, вам обязательно стоит составить план по постепенному выходу из кредитных долгов. Самым подходящим финансовым инструментом для вас станет досрочное погашение и рефинансирование кредитов.

Последнее поможет вам:

— соединить все платежи по кредитам в один;

— снизить ежемесячную сумму платежа;

— снизить процентную ставку.

Заменив текущие кредиты с высокими процентными ставками на один более выгодный, вы избавитесь от чрезмерной нагрузки на семейный бюджет. И это позволит вам увидеть новые возможности для себя и воплощения в жизнь новых планов.

Посмотрите, какие у вас процентные ставки по кредитам и просуммируйте все платежи за месяц. Оцените, какие из кредитов вы могли бы рефинансировать и на сколько это сократит переплату. Полный расчет вам помогут сделать менеджеры Алмазэргиэнбанка.

Важно, чтобы у клиента не было просроченной задолженности по действующим кредитам, а стаж работы на текущем месте работы составлял от трех месяцев.

В Алмазэргиэнбанке можно получить кредит на рефинансирование потребкредитов, ипотеки, кредитных карт и овердрафтов, займов, ранее взятых как в АЭБ, так и в других кредитных организациях, микрофинансовых организациях, кредитных потребительских кооперативах, СХКПК. Рефинансирование в Алмазэргиэнбанке также выгодно отличается возможностью взять дополнительно деньги на свои текущие нужды.

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