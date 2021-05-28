Рефинансирование кредитов в АЭБ – верный способ разобраться с долгами

Разобраться с долговой нагрузкой можно благодаря рефинансированию – погашению старых кредитов за счет выдачи нового с более низкой процентной ставкой. Оставьте заявку на рефинансирование потребительских кредитов онлайн – на сайте АЭБ: https://www.albank.ru/ru/credits/refinancing-credit/

По сути рефинансирование – это возможность навести порядок в финансах, чтобы отдать неподъемный долг. Рефинансироваться нужно, когда вы еще не накопили просроченных долгов, отметила менеджер по продуктам управления маркетинга и развития продуктов Алмазэргиэнбанка Яна Солдатова.

“Перед оформлением нового кредита нужно в первую очередь просчитать выгоды от рефинансирования. Если процентная ставка нового кредита ниже старого хотя бы на 2-3%, то оформлять рефинансирование обязательно стоит. Для этого смело обращайтесь к менеджерам АЭБ – они помогут вам сделать правильные расчеты. По желанию заемщика у нас в банке можно оформить отсрочку первого платежа до трех месяцев с льготной ставкой на этот период. Вы сможете устроить себе перерыв от выплат и высвободить некоторую сумму из своего бюджета на более нужные цели. Особенно это актуально сейчас, в период летних каникул и отпусков”, — отметила Яна Солдатова.

Продуктолог АЭБ перечислила еще несколько ситуаций, когда однозначно нужно рефинансироваться.

· Когда у вас есть несколько параллельных кредитов или кредитных карт.

Несколько займов с разными датами оплаты трудно обслуживать, можно запутаться в графиках платежей. К тому же, общая сумма всех платежей в месяц давит на семейный бюджет. Поэтому лучше объединить все займы в один с одной датой платежа и при этом уменьшить размер выплаты.

· Когда нужно уменьшить платеж путем увеличения срока кредита.

Сумма общей переплаты возрастет, однако значительно будет снижен размер ежемесячного взноса. В этом случае риск возникновения просрочек минимален.

Яна Солдатова отметила, что оформлять рефинансирование не стоит, если до конца полного погашения кредита осталось меньше года – это не поможет сэкономить.

АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО предоставляет средства для погашения действующих займов в виде потребительского кредита «Рефинансирование кредитов». Сумму от 20 тысяч до 3,5 млн рублей можно получить на срок от 3 месяцев до 7 лет на рефинансирование потребительских кредитов, кредитных карт и овердрафтов, ранее взятых в АЭБ или других банках, микрофинансовых организациях, кредитных потребительских кооперативах и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.

Кредит предоставляется на закрытие как одного, так и нескольких кредитов или займов с возможностью взять дополнительные деньги на свои нужды – до 50% от общей суммы рефинансируемых кредитов.

Бесплатная круглосуточная горячая линия АЭБ: 88001003422. Cайт – www.albank.ru .