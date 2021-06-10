Редкое затмение Солнца уже сегодня!

SakhaLife.ru.

Затмение Солнца 10 июня 2021 года произойдет с максимальной фазой 0,94 в 13:40 по московскому времени, кольцеобразная фаза затмения будет видна в провинции Онтарио (Канада), Гренландии и Северном полюсе, а также в России — в Якутии и Чукотке, сообщается на сайте Роскосмоса. Последнее подобное затмение было 20 мая 1966 года. За тот же период в России случилось семь полных солнечных затмений.

«В 14:00 мск кольцеобразное затмение будет наблюдаться на Северном полюсе Земли на высоте 23°. После Северного полюса полоса кольцеобразной фазы пройдет по Восточно-Сибирскому морю, включая Новосибирские острова, и вступит на материковую территорию России на северо-востоке Республики Саха (Якутия). Центр полосы вступит на побережье вблизи устья реки Индигирка (поселки Чокурдах, Табор). В этих районах кольцеобразное затмение с фазой 0,94 продлится 3 минуты 37 секунд при высоте Солнца над горизонтом 8°, максимальная фаза наступит в 14:25 мск. Область видимости кольцеобразной фазы охватит Колымскую низменность и восточные склоны хребта Черского», — пояснили в космическом ведомстве.

В Якутии кольцеобразная фаза будет видна невысоко над горизонтом в вечернее время — с 20:22 до 20:29 по местному времени.

Астрономы напоминают, что все наблюдения Солнца требуют осторожности и аккуратности — на светило ни в коем случае нельзя смотреть без солнечных светофильтров.