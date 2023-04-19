Редкое гибридное затмение 20 апреля: опасная аура дня

20 апреля 2023 года произойдет самое редкое солнечное затмение. Оно называется «гибридным».

Гибридное солнечное затмение – это редкое явление, во время которого тип затмения на разных участках меняется с кольцеобразного на полное и обратно. Гибридное затмение происходит, когда видимый размер Луны точно совпадает с размером Солнца для наблюдателя с Земли. В результате, на видимый тип затмения начинает влиять кривизна земной поверхности. В тех местах, где Луна во время затмения находится в зените и, соответственно, имеет наибольший видимый размер, происходит полное солнечное затмение. А в местах, где Луна находится близко к горизонту, ее видимый размер немного меньше, чем у Солнца, поэтому там происходит кольцеобразное затмение.

Гибридные солнечные затмения происходят примерно раз в десятилетие. В 21 веке гибридные солнечные затмения составляют всего 3,1% (7 из 224) от всех солнечных затмений.

Гибридное солнечное затмение произойдет 20 апреля 2023 года. Максимальная фаза затмения наступит в 07:17 по московскому времени (04:17 GMT).

Солнечное затмение 20 апреля 2023 года будет лучше всего видно в Австралии, Восточном Тиморе и Индонезии, сообщает астрономический сайт starwalk.space. Россияне его не увидят, что к лучшему, так как считается, что затмение воздействует прежде всего на жителей тех мест, где его можно наблюдать воочию — а ведь смотреть на солнечное затмение не рекомендуется еще с древних времен.

В этот день оба ночных светила окажутся в Знаке Тельца. День сначала может показаться обычным, но первое впечатление почти всегда обманчиво. Луна очень сильно влияет на состояние людей, ровно, как и Солнце, но 20 апреля это влияние перебьет любое другое. Аура этого дня может быть крайне опасной, сообщает eaomedia.ru

Если ваша работа связана с каким-то сложным процессом, то в этот четверг лучше следить за каждой мелочью, причем максимально претенциозно. Это тот самый день, когда один небольшой недочет может стать причиной огромных денежных потерь.

Астрологи настоятельно не рекомендуют давать кому-то пустые обещания в этот день. Если вы не готовы идти на компромиссы и делать что-то для общего блага, то не стоит и заикаться об этом. Люди очень злопамятны, когда Солнце и Луна сливаются воедино, да еще и в таком Знаке Зодиака. К сожалению, многие люди будут испытывать болезненные скачки настроения, которые могут привести к сильному энергетическому истощению.

Если у вас есть какие-то недуги, которые имеют свойство возвращаться в самый неподходящий момент, 20 апреля может настать именно то самое время, когда хронические заболевания дадут о себе знать в полной мере.

К сожалению, на этот день синоптики передают повышение магнитного возбуждения. Скорее всего, проблемы с самочувствием будут еще более острыми из-за магнитной бури.

Влияние солнечного затмения в апреле 2023 года:

Во время солнечного затмения животные начинают метаться, птицы перестают петь и прячутся в своих гнездах.

Резко возрастает количество ссор, конфликтов между людьми.

В период затмения солнца многие тревожатся, беспокоятся по поводу и без, впадают в депрессивные состояния.

Люди, которые легко впадают в гнев, в беспричинную истерику, должны держать себя в руках в два раза сильнее обычного. И даже тем, кто обычно спокоен, стоит обходить стрессовые ситуации стороной во избежание взрыва эмоций.

Труднее переносят астрономический период женщины, чувствуя ярко выраженный упадок сил, недомогание по всем фронтам.

Оказывается, все это – не что иное, как реакция на отсутствие солнечной активности. Людям следует следить за кровеносным давлением, работой сердечно-сосудистой системы.

Вместе с тем, гибридное затмение способствует началу мощных процессов в жизни каждого человека – это время новых возможностей, перемен и устремлений к чему-то лучшему.

Что нельзя делать в солнечное затмение в апреле 2023 года:

Не стоит устраиваться на новую работу и приступать к новым рабочим проектам.

Не берите в долг и не оформляйте кредиты.

Также стоит отложить в этот период операции.

Не поддавайтесь на провокации.

Не употребляйте алкогольные напитки, по возможности не курите.

Ни в коем случае нельзя переедать и лучше отказаться от мяса и полуфабрикатов.

20 апреля открывается коридор затмений

Солнечное затмение 20 апреля откроет коридор затмений, который завершится 5 мая — тогда произойдет лунное затмение. Коридор затмений — это период между двумя ближайшими друг к другу солнечным и лунным затмениями.

Отметим, что сами по себе оба затмения ничего плохого не предвещают, а вот в промежутке возможно множество загадочных и странных событий, сообщает Спутник.ру.

На первый план выйдут отношения: во время коридора затмений могут объявиться бывшие возлюбленные, пары рискуют серьезно поссориться. В первом случае лучше оставить прошлое в прошлом. А во втором – не дать настоящему испортить будущее, другими словами, постараться сгладить конфликт, а если конкретной причины нет – и вовсе его не допустить.

Тем, кто находится в поиске новой любви, может просто феноменально повезти. Можно также завести новых друзей и встретить хорошую компанию, в том числе на работе.

Также период благоприятен для разработки деловых планов, проведения важных встреч и совершения сделок.

Второй коридор затмений в 2023 году ждет нас осенью – с 14 по 28 октября.