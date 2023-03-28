Редкая птица, которая не боится человека и поэтому вымирает…

Экспедиционной группе удалось обнаружить редкую птицу — дикушу спустя 20 лет

В Якутии в рамках реализации проекта «Исследовательские работы по оценке современного состояния дикуши», поддерживаемый акционерным обществом «Полюс Алдан», впервые проведена зимняя экспедиция по изучению краснокнижной птицы — азиатской дикуши. Результаты зимних полевых работ по исследованию краснокнижной птицы дали положительные результаты, об этом сообщает экспедиционная группа.

С 17 по 24 марта 2023 года прошла зимняя экспедиция на территории Нерюнгринского района. Экспедиционная группа состояла из 6 человек: работники из числа представителей Дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков, научных сотрудников Института биологических проблем криолитозоны.

Как отметил руководитель экспедиции Алексей Иванов, целью и задачей исследовательской группы были выявление современного ареала обитания дикуши согласно анкетно-опросному учету, проведенного в 2022 году. «Реализация проекта началась с 2022 года. Первый этап проекта — инспектирование современного состояния известных местообитаний птицы в бассейне среднего течения реки Алдан, на территории государственного природного заказника регионального значения «Суннагино-Силиглинский» Алданского района был проведен в сентябре прошлого года. К сожалению, тогда, в ранее обитаемых местах, не удалось обнаружить дикушу. В связи с этим, в этом году решили продолжить поиски ареала обитания дикуши в Нерюнгринском районе», — сообщил Иванов.

По информации руководителя экспедиционной группы, маршрут исследовательских работ пролегал из п. Чульман в притоках реки Горбыллаах, также рабочая группа подробно обследовала местность реки Тимптон и Баралас. «Экспедиция базировалась в метеостанции «Усть-Баралас» Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Экспедиция передвигалась на буранах, а в местах обследования — на лыжах и пешим ходом, несмотря на глубокий снежный покров. Спустя несколько дней кропотливого поиска, самку азиатской дикуши нашли в местности реки Тимптон Нерюнгринского района», — рассказал Алексей Иванов.

«Группа ученых провела обследование мест обитания и исследование зимней экологии данного вида. Краснокнижную птицу нам удалось обнаружить на 6 день исследовательских работ, она спряталась на ветке дерева, и очень спокойно себя вела, она совершенно не боится человека и это является ее характерным поведением. В настоящее время собранные материалы в ходе экспедиции находятся в стадии камеральной обработки. Этот вид распространен в Алданском и Нерюнгринском районах, где численность по сравнению с данными, которые мы получали 20 лет назад, катастрофически снижается. Поэтому необходимо продолжить исследования по изучению численности и мест обитания азиатской дикуши. Непременно хочу поблагодарить нашу родную Дирекцию биологических ресурсов и ООПТ, которая спустя 20 лет возобновила эти работы и привлекла нас, а также огромное спасибо АО «Полюс Алдан» за поддержку уникального проекта по сохранению редкой птицы», — поделился доктор биологических наук ИБПК СО РАН, научный руководитель проекта Александр Исаев.

Отметим, что азиатская дикуша – одна из редких и малоизученных птиц, которая совершенно не боится человека, и это поставило вид на грань полного уничтожения. Дикуша, как редкий вид мировой фауны, включена в Красный список Международного союза охраны природы, Красные книги России и Якутии.