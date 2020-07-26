Редкая профессия чурапчинца Юлиана Иустинова
26 июля, в региональном управлении МЧС России празднует свое 30-летие и пополняет ряды «Ровесников МЧС» государственный инспектор по маломерным судам Чурапчинского инспекторского участка Центра ГИМС Юлиан Иустинов.
- Расскажите, когда и почему вы пришли работать в чрезвычайное ведомство?
- На службу в государственную инспекцию по маломерным судам я поступил осенью 2019 года. До этого я работал совершенно в другой сфере: мастером по газификации сел в строительной компании. Мне очень хотелось сменить род деятельности, а работа, связанная с водными объектами, маломерными судами, обеспечением безопасности людей показалась мне очень интересной. Я связал свою жизнь с ГИМС, потому что это ответственная работа, и у меня редкая профессия (смеется).
- Что входит в обязанности государственного инспектора?
- В первую очередь, это обеспечение безопасности людей на водных объектах, безопасного плавания маломерных судов, укрепление правопорядка на водоемах региона. Также мы занимаемся регистрацией и учетом маломерных судов, аттестацией судоводителей, принимаем экзамены по судовождению. Если произошла чрезвычайная ситуация, мы участвуем в поиске и спасании людей на водных объектах. В целях предупреждения аварийности маломерных судов и снижения травматизма людей на водных объектах, реализуем мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС, проводим разъяснительные и профилактические работы с населением.
- Расскажите о впечатлениях от работы.
- Мне очень нравится патрулировать и ходить в рейды. Люблю работать с людьми и оказывать помощь, если она необходима. Нас в коллективе всего трое: руководитель и два инспектора, включая меня. Мои коллеги уже давно работают в МЧС России. Благодаря их наставлениям мне было несложно освоиться на новом месте.
- Что Вам запомнилось больше всего за время службы?
- Несмотря на небольшой опыт работы, у меня уже есть наиболее запомнившиеся моменты. Например, мой первый рейд на реку, который я очень долго ждал. Патрулировали реку Амга. Нарушителей практически не выявили, я был рад, что люди ответственно относятся к правилам вождения маломерных судов.
- Работали ли Вы во время паводка?
- Да, мне также запомнились и паводковые мероприятия, на которые нас направила администрация Чурапчинского района в селе Мырыла. Тогда мы отправились на реку Амга. Нас разделили по районам села, для проведения эвакуации в случае наводнения. Честно говоря, я боялся, что ситуация ухудшится, но к счастью вода прошла без заторов.
- Как Вы считаете, что является самым важным в вашей профессии?
- Я считаю, что людям, которые имеют отношение к обеспечению безопасности людей, спасению их жизней, необходимо иметь крепкое здоровье и быть в хорошей физической форме. Это самое главное в нашей нелегкой профессии, ведь в приоритете всегда жизнь и здоровье человека.
Фото: Джемма Кулманакова, ГУ МЧС России по РС (Я)
Источник: Джемма Кулманакова, ГУ МЧС России по РС (Я)
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