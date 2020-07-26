Редкая профессия чурапчинца Юлиана Иустинова

26 июля, в региональном управлении МЧС России празднует свое 30-летие и пополняет ряды «Ровесников МЧС» государственный инспектор по маломерным судам Чурапчинского инспекторского участка Центра ГИМС Юлиан Иустинов.

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