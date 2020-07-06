Редактор улусной газеты возглавил республиканское издание

Сегодня, 6 июля Василий МАНДАРОВ приступил к обязанностям главного редактора газеты «Арчы» — «Забота», еженедельной государственной газеты Якутии. До сих пор Василий Николаевич работал редактором-директором АУ РГ «Олох суола» Вилюйского улуса. До этого работал корреспондентом в газете «Амма олого» Амгинского улуса. Василий Мандаров является депутатом районного Совета Вилюйского улуса, на выборы был выдвинут партией «Единая Россия».

Фото: Пресс-службы Ил Тумэна Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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