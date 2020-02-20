20.02.2020
11:23
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Происшествия

Рецидивист совершил преступление в столице Якутии

В дежурную часть отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» обратилась жительница Якутска. Женщина на ночь оставила свою автомашину, прикрытую тентом, во дворе дома расположенного по ул. Петровского, а утром не обнаружила портативный гараж.

Выехавшие на место преступления сотрудники уголовного розыска «по горячим следам» установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый за кражу безработный 46-летний мужчина. По словам подозреваемого похищенное он сбыл, а вырученные денежные средства в размере 1500 рублей потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкцией которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Фото: из архива SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»
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