Рецидивист ограбил дом бывшей жены

В ОМВД России по Намскому району обратилась жительница села Намцы. Женщина сообщила, что из её частного дома похищены наличные деньги в сумме 9000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за имущественное преступление 32-летний бывший муж заявительницы.

Установлено, что подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения пришел в дом к своей бывшей супруге во время её отсутствия. Благодаря тому, что дверь частного дома не была заперта на замок, он без особого труда проник внутрь. В доме мужчина нашел шкаф, на полке которого хранились деньги, и похитил 9000 рублей. Похищенные денежные средства злоумышленник потратил на покупку спиртных напитков.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.