Видео: Рецепты к Николиному дню от шеф-поваров якутских ресторанов

2 мая – Николин день, в Якутии по традиции принято готовить оладьи, саламат и суп из утки. Шеф-повар ресторана «Тыгын Дархан» Константин Матаннанов и шеф-повар кафе «Седьмое небо» Иван Решетников предлагают простые рецепты приготовления главных блюд этого праздника. тгк #объясняемреспублика_саха

Утиный суп с домашней лапшой

— утка — лук репчатый — морковь — 200 г муки — 2 яйца — соль, специи и зелень по вкусу.

Утку почистить и выпотрошить, хорошо помыть. Пока варится бульон, делаем домашнюю лапшу. Смешать муку, два яйца и немного соли. Тесто должно быть плотное, но очень эластичное. Завернуть в пищевую пленку, дать отдохнуть. Готовое тесто раскатать. Нарезать тонкой соломкой, скатав в трубочку. Лапшу необходимо расправить и выложить на полотенце, чтобы подсохла. Добавить лапшу в бульон, варить до готовности.

Оладьи

— 2 ст. молока — 1 ст. теплой воды — 1 яйцо — 1 ч.л. соли — 2 ст.л. сахара — мука.

Смешать все ингредиенты. Тесто не должно быть жидким и не должно быть сильно крутым. Выпекать оладьи на разогретой сковороде с растительным маслом.

Саламат на сливочном масле — 600 г сливочного масла — 100 г или 120 г муки — 400 г воды — соль по вкусу. Масло сливочное растапливаем и постепенно добавляем в него просеянную муку. Как только мука прожарится добавляем кипяток. Затем уменьшаем огонь. Варить саламат нужно, постоянно перемешивая. Если на поверхность всплыло масло — значит, блюдо готово.

С Николиным днем! тгк #объясняемреспублика_саха