Рецепт счастливой интернациональной семьи

В рамках онлайн-квартирника «ЗолотыеИстокиТрадиций» с известными людьми творческая группа Дома дружбы народов имени А.Е.Кулаковского побывала в гостях у художественного руководителя народного хора русской песни «Раздолье», художественного руководителя народного самодеятельного ансамбля «Реченька» села Синск, Почетного потомка государевых ямщиков, Лауреата премии Главы РС(Я) в области сохранения, изучения и развития родных языков им. Кирилла и Мефодия, Члена Совета Ассамблеи народов Республики Саха (Якутия), заслуженного работника культуры Республики Саха (Якутия) Лидии Андреевны Яйлиян, в гостях у интернациональной семьи Яйлиян — ветеранов МВД, подполковников внутренней службы Лидии Андреевны и Ареса Смпатовича.

Ямщицкое подворье

— Давайте поговорим о ваших корнях и как пришла идея восстановления усадьбы (гнезда) «Ямщицкое подворье».

— Конечно, наши корни – это наши родители. Мои родители — Евдокия Николаевна и Андрей Дмитриевич прожили в браке 70 лет. Маме было 92 года, а папе 89, когда они ушли из жизни. Они оставили нам большое наследие, включая наши традиционные ямщицкие песни, любовь к традициям. Мама в своё время была активной участницей художественной самодеятельности. Она любила петь, была великолепной плясуньей, а папа играл на баяне. И даже будучи в преклонном возрасте, он до последнего брал в руки баян и играл нам. Бывало, сядем мы: я, мама и папа и вместе запоем песни. «Молодой чуманчик», например. Старинная песня. И так здорово все это получалось! Родители нам говорили, чтобы мы не забывали нашу родословную, что мы — потомки государевых ямщиков. И уже после смерти папы мы пообещали маме, что мы вернемся в родное село, начнём возрождать нашу усадьбу и назовём её «Ямщицкое подворье». Конечно, мой супруг Арес в этом великолепный помощник, у него золотые руки и все, что здесь есть имеется – сделано его руками и большое ему за это спасибо.

Творческая деятельность

— Когда вы решили посвятить себя творчеству? С чего началась ваша творческая деятельность?

— Наверное, все началось в 10 классе. Мы готовили выпускной альбом, и у нас было задание написать, кем мы себя видим в будущем. И я написала, что вижу себя работником культуры. Я тогда ещё не знала, куда буду поступать и где буду учиться, но уже была уверенность, что мое хобби, мое увлечение пением и должно стать моей профессией. С тех пор, окончив музыкальное училище в Якутске, а после — Хабаровский государственный университет, я полностью окунулась в атмосферу творчества. Это стало моей жизнью.

— Вы являетесь художественным руководителем двух народных коллективов. Расскажите, как вам удалось вывести два коллектива на такой уровень?

— Это общая работа как моя, так и коллективов. Это кропотливый труд, включая постоянные репетиции и подготовки. Каждый участник коллективов всегда старается показать себя только с лучшей стороны. Поэтому с каждым годом мы растём, расширяем репертуар. Мы поверили в себя, поэтому мы вышли на такой уровень.

— Что для вас старинная русская песня, дошедшая до наших дней?

— Это, конечно же, маленькая история. Если сравнивать современную русскую песню и старинную, то в современной нет связки, есть лишь ритм, о том, что сейчас поёт молодёжь; а в старинной песне — это целый спектакль — всегда есть начало, кульминация, развязка. В большей части, конечно, старинные песни — они грустные, но жизнеутверждающие, рассказывающие о самой сути.

— Лидия Андреевна, как вы пришли работать в органы внутренних дел?

— Это очень долгая история. Как-то нас с мужем пригласили на мероприятие, и получилось так, что полковник пел романсы, а я же не выдержала, запела вместе с ним, и вскоре он пригласил меня на работу.

— Вы уже многого добились в своей творческой работе. Скажите, Лидия Андреевна, изменила ли вас популярность?

— Мне кажется, что нет. Мои близкие отмечают, что я какая была, такая и осталась.

— Какие у вас планы на будущее?

— Планы… Жить и радоваться, детей растить! Жить на этой территории прекрасной, в которой мы построили дом. В планах — реконструкция старинного дома, чтобы в отдельном доме у нас находился музей, чтобы здесь чувствовался ямщицкий дух. В планах ещё завести лошадей, ведь какой ямщик без лошади (смеются оба)!

Музей ямщицкой культуры

— Как долго вы собирали эти экспонаты?

— Часть экспонатов осталась в родительском доме, часть мы собирали, когда находились в фольклорной экспедиции. Какие-то вещи нам подарили. Здесь выставлена только небольшая часть, основная хранится в Якутске, её тоже скоро сюда перевезем. Есть архивные документы… Все это, конечно, будет выставлено.

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Мы сделали свою родословную, которая начинается с 1743 года. Мы нашли полностью все ветви! Это была большая кропотливая работа, и я рада, что наша родословная готова. Хотелось бы, чтобы наши внуки, правнуки знали и помнили свою историю.

Любимое блюдо

Мы с вами находимся в летней беседке и наблюдаем за тем, как Лидия Андреевна готовит коронное семейное блюдо. Что это?

— Наше коронное семейное блюдо – это пирожки. Для того, чтобы их состряпать, надо заранее поставить тесто, замешать его как полагается и, конечно, добавить щепоточку любви и души, чтобы пирожки получились вкусными и пышными. Сегодня они у нас будут с капустой и с картошкой. Теста должно получиться много, на всю нашу большую компанию!

— Какое армянское национальное праздничное блюдо вы умеете готовить?

— Мой муж очень любит армянское блюдо бирях. Готовить это блюдо я научилась в ту пору, когда я ездила к мужу на родину. Рецепт биряха очень простой: обыкновенный армянский лаваш зажаривается с любой начинкой. Дети любят называть этой блюдо пиццей. А вот на завтрак и дети, и муж любят манную кашу, но в Армении она готовится по-другому. Манная крупа прокаливается на сковороде вместе с большим количеством масла, затем добавляется молоко, вода, и получается — вкусная каша, похожая на наш якутский саламат.

— Как часто вы готовите пирожки?

— Как говорится, когда изъявят желание. Внуки часто спрашивают: «Бабушка, а когда будут пирожки?», ну, а если внуки сказали, то надо. Они приезжают сюда только на лето, поэтому, конечно, хочется их побаловать.

Лидия Андреевна угостила творческую группу ямщицкими пирожками с картошкой и капустой жареными на старинной сковороде, на уличной печке, хозяин дома Арес Смпатович угостил настоящим армянским шашлыком Ики-бир, горячее блюдо армянской кухни.

Рецепт «Счастливой интернациональной семьи Яйлиян»

«Счастье это когда есть кому пожелать Доброго утра, Спокойной ночи… И просто знать, что тебя ждут и тебе есть куда спешить».

— Арес, что, по вашему, семейное счастье? В чем секрет семейной счастливой жизни? Считаете ли вы себя счастливым человеком?

— Конечно считаю… Сколько живёте, столько и любите. Любите всех, не только жену, ещё и тещу, детей и всех-всех-всех.

Арес и Лидия вместе в браке 34 года, они воспитали прекрасную дочь Ирину, у них два внука Елизавета и Левон.

Послесловие организаторов

Во второй передаче из Цикла онлайн-квартирник «ЗолотыеИстоки Традиций», мы побывали в прекрасном уголке Синской земли, основанной государевыми ямщиками в середине 18 века, на земле, которая по праву является гордостью своих предков, где чтут и почитают культуру своего народа прекрасная, интернациональная семья Яйлиян, узнали универсальный рецепт счастливой семьи. И, где все женщины творческой группы были покорены красивым и гордым Хозяином дома, настоящим кавказским мужчиной.