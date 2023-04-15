15.04.2023
09:42
223
Праздники
Рецепт Ирины Дегтяревой: «Ленивый» пасхальный кулич
Ирина Дегтярева предлагает рецепт «ленивого» кулича к Пасхе в соцсети ВКонтакте
Пачка творога 180 гр, 2 яйца, 80 гр сахара, 80 гр растопленного сливочного масла, 1 ч.л.разрыхлителя, мука, изюм, цукаты. Изюм и цукаты заранее замочить в кипятке минут на 10. Можно и без них.
Замешиваем тесто. Добавляем изюм. Выкладываем тесто в бумажную форму и отправляем в разогретую духовку при температуре 180 градусов на 35-40 минут.
Остывший кулич намазываем глазурью, украшаем посыпкой.
Источник: ВКонтакте
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