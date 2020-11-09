Рецепт деликатеса для тойонов

Знаменитая в Якутии подледная рыбалка на карася «мунха» в самом разгаре. На эту рыбалку собираются почти всей деревней с незапамятных времен, и является отдельным мини праздником в республике. После завершения рыбалки весь улов традиционно делят на всех, кто присутствовал на мунхе. Таким образом, и старикам, и детям, не умеющим еще держать веревку, достается поровну со всеми участниками.

Вот и наши друзья из Кобяйского улуса любезно поделились с нами своим богатым уловом, специально для открытия зимнего сезона нашей рубрики!

А готовить сегодня мы будем традиционную уху из карася и попробуем отдельный деликатес для древних богачей-тойонов — язычки карасей.

Перед приготовлением карася надо: 1. Очистить от чешуи. 2. Освободить от желчного пузыря. Для этого сделайте надрез с правой стороны между 3—4 ребрами и извлеките желчный пузырь острием ножа. (Вскрывать брюхо ни в коем случае нельзя, вскрытая рыба разварившись разваливается, а с небольшим надрезом остается целой. Кроме этого, оставленные внутри карася, икра, молоки, пузырь, придают ухе особый вкус). Приготовленного таким образом карася необходимо обмыть, опустить в кипящую воду и варить на среднем огне около 40 минут. К концу варки добавить соль и зеленого лука.

Готовую рыбу вынуть шумовкой и сразу же подать на стол. Отдельно подается бульон, разлив его по чашкам или кружкам.

Теперь переходим к язычкам, по преданиям в особые дни ими баловали себя богачи. В такие дни их батраки-хамначчиты могли наконец-то вдоволь наестся до сыта, так как для хозяев собирали только язычки, а все остальное доставалось работникам. Также существует красивая легенда, когда к известному купцу Манньыаттаху пришел молодой человек претендующий на руку его дочери, отец потребовал от юноши 200 литровую бочку, наполненную язычками карасей. И что удивительно, парень справился с поставленной задачей!

Мы приготовили 40 карасей, из которых получилось собрать только малюсенькую кытыйа, это уму не постижимо сколько же потребовалось бы приготовить ухи что бы собрать целую бочку язычков!

Язычки подавались отдельно как самостоятельное блюдо, а на вкус оказались очень нежные и вкусные. Причём на наше удивление рыбный вкус отсутствует и больше напоминает – ис или харта

Приятного аппетита!