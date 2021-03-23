Речников допустят к работе на судах с прививочными сертификатами

Подготовка к навигации в ПАО «ЛОРП» вступает в активную фазу. Наряду с технической подготовкой флота к первым рейсам, идёт планомерная подготовка плавсостава к работе в навигацию 2021 года.

В феврале-марте в дирекции пароходства, на Жатайском судоремзаводе, в Осетровском филиале и Олёкминском судоходном участке 70 процентов работников прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Остальная треть – это переболевшие COVID- 19, имеющие медицинский отвод к получению вакцины, и работники северных подразделений получат прививку во время второго этапа вакцинации – в апреле-мае текущего года.

Во всех подразделениях пароходства продолжается режим повышенной готовности – работники обязаны носит защитные маски, каждое утро им измеряют температуру тела, в помещениях установлены рециркуляторы воздуха бактерицидные, дозаторы с дезинфицирующими средствами и другие.

В марте 2020 года в ПАО «ЛОРП» были разработаны мероприятия по нераспространению коронавирусной инфекции, благодаря которым планово прошли карантинные меры судоэкипажи, все суда были оперативно обеспечены защитными масками, перчатками, дезинфицирующими средствами. За прошлый год не было ни одного случая инфицирования в судоэкипажах, навигация прошла без сбоев.

В текущем году на предприятии продолжают действовать антикороновирусные мероприятия и дополняются новыми требованиями в связи с вакцинацией. «Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в связи с наступлением навигационного периода, а также в целях санитарно-эпидемиологического благополучия на объектах водного транспорта вводит новые требования к вахтовым и сезонным работникам, прибывающим из-за пределов Республики Саха (Якутия).

Прибывающие на навигацию во все подразделения пароходства должны иметь прививочный сертификат с отметкой получения вакцины от новой коронавирусной инфекции, либо исследований (тест, не позднее 2-х суток с момента проведения лабораторных исследований) методом ПЦР/ИХА, наличие антител IgG (не зависимо от наличия или отсутствия антител IgM) и отсутствия клинических симптомов новой коронавирусной инфекции, работник сразу может быть допущен к работе, не проходя срок изоляции в ВОИ. Если же этого ничего нет, то работник, по приезду в подразделение, должен будет пройти двухнедельную самоизоляцию, после чего сдать анализ, и только при отрицательном результате на ковид будет допущен к работе в своем экипаже. Большая просьба ко всем речникам, живущим в других регионах.