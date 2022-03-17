Речников будут обшивать осужденные

В УФСИН продолжается работа по привлечению заказчиков производственной продукции

Начальник УФСИН Василий Седрисев и другие сотрудники провели рабочую встречу с первым заместителем руководителя Администрации Ленского бассейна внутренних водных путей Людмилой Миткиновой. В 2021 году у сторон уже имелся положительный опыт сотрудничества: в исправительной колонии № 6 для работников флота были сшиты специальные костюмы летние и зимние на сумму около 350 тысяч рублей.

Вместе они обсудили размещение в текущем году в исправительных учреждениях заказов на пошив мягкого инвентаря: постельного белья, матрасов судовых, подушек, полотенец, покрывал.

Также сотрудники УФСИН встретились с коммерческим директором Якутской топливно-энергетической компании Максимом Истоминым и другими представителями предприятия. Предметом диалога стали вопросы о производственных возможностях центров трудовой адаптации осужденных и важности создания дополнительных рабочих мест.

Кроме этого, была проведена презентация готовых швейных изделий и другой продукции и представлены фотографии строительных материалов.